Možete da zamislite kako se osećam, ne znam ni gde je... Mevlida se oglasila uživo u programu, zbog skandala Maje i Asmina odlučila da ZOVE POLICIJU! (VIDEO)

Asminova majka se uključila u "Narod pita" i otkrila kakve detalje ima o haosu Maje i Asmina!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

U program se uključio Asminov otac, Mustafa Durdžić. Oni su pričali o haosu koji se danas desio između Asmina i Maje Marinković.

- Kažu da je Aneli pričala u "Eliti" da je Asmin bio sa Gabi, da li je to istina? - pitala je Ana.

- Aneli je isto bila ljubomorna i morao je da izmišlja da priča sa advokatom. Svi ste videli kakav sam čovek i kakav je moj mentalni sklip, kad je Asmin otišao kod Stanije i palio kameru da li možete da zamislite da bih podržavao Staniju da sam imao snajku kod kuće? Stanija nije otela Asmina, ona nije osoba koja je otela - govorio je Mustafa, a onda prokomentarisao odnos Asmina i Aneli sa Norom.

- Aneli nije osvojila drugo mesto u dve sezone nego je Nora osvojila. Oni sa Norom zarađuju novac i ona im je sredstvo preko kojeg zarađuju novac i dobijaju podršku. Vi da isključite Noru iz igre oni bi bili nule. On da ide tamo da ga čekaju svi u Dubravniku, Karići, brat od Aneli i da mu nameste neke provokacije on samo gubi. Advokat mu je rekao ni slučajno da ne ide u Dubrovnik. Oni su sad otišli kod Cara jer misle da će Asmin da uđe u "Elitu 10", a ja znam da neće i džaba se organizuju. Ja ne mogu da mrzim ni Aneli, a ni Staniju zbog Asmina - rekao je Mustafa.

Nakon Mustafe javila se i Mevlida.

- Dobro veče, dame i lepotice. Ja bih prvo da pozdravim Staniju. Mustafu ste svi ispitali i ja nemam šta da komentarišem nego samo da pozdravim. Ja sam dobila upravo slike Asminove krvave ruke, auto je ceo slupan, ima tu još puno toga. Oni su se danas popodne posvađali zbog te Gabi, a to nigde veze nema. To je bilo u nekom hotelu. Moja pretpostavka je da je Asmin otišao zbog nje u hotel, a da su se tamo svađali. Gazda hotela je valjda njih opomenuo jer su bili glasni i svađali se. Ne znam da li je Maja bila krvava, ali vidim da je njegova isečena. Možete da zamislite kako se ja sad osećam. Ako se ne javi do sutra ja ću da kontaktiram policiju - pričala je Mevlida.

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Autor: Pink.rs