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Šok u emisiji: Gledateljka tražila Anđelu broj telefona, pa mu dala ponudu koja se NE ODBIJA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo se zamislio nakon ove ponude!

Usledilo je novo uključenje u emisiju "Narod pita", te se voditelj Darko Tanasijević pozdravio Sonju iz Beograda:

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- Moram da kažem da je sramota što je Asmin ono radio u emisiju, da je vređao i prekidao sve vas,to je bilo jako ružno - rekla je gledateljka, pa se obratila gostima:

- Filipe bio si mi favorit, ti Milena i Ivan. Filip je iskren, dobar, ima svoj šarm, i ne može niko da mu zabrani što ima stav da ne želi da bude otac tuđem detetu. - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U emisiju se uključila gledateljka Ines iz Amsterdama koja se obratila Anđelu:

- Anđelo je nešto što nikada nisam srela u svom životu, od lepote do kulture, blago majci što ga je rodila. Anđelo je san slova, volela bih da imam njegov broj telefona, a onu Kačavendu onu fukaru, ne znam ko ju je doveo na televiziju, za nju je samo motika da kopa, odvaratna je - rekla je gledateljka.

- Hvala puno, divni ste i hvala na divnim rečima - rekao je Anđelo.

- Ne mislim ja ništa udvaranje, on može da dođe kod mene u Amsterdam, meni je muž umro, a imam ćerku koja živi u Španiji ona ima četrdeset godina- rekla je gledateljka.-

- Možemo da se družimo - rekao je Anđelo.

- On ima lepe ruke, lepe noge, cvrkuće kada priča, on je prezgodan, predivan, on ima sve šta je potrebno, možemo i džoint da popušimo - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku. 

Autor: N.B.

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