U VEZI NE VARAŠ, A U BRAKU VARAŠ? Edis Fetić u ''Magazinu In'' ukopao samog sebe ovom izjavom, a onda pred Draganom priznao nešto što će ZAPREPASTITI sve! (VIDEO)

Da li se pokajao što je prevario suprugu Zilhu i javno je osramotio?

Predstojeće subote autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković ugostiće učesnike treće sezone rijalitija ''Zadruga'' koji proteklih nedelja bude ogromno interesovanje javnosti i pune novinske stupce. U pitanju su ljubavni parovi koji su svoje romanse započeli upravo u Beloj kući, a svojim odnosima su privukli veliku pažnju.

Dragana Mitar i Edis Fetić Edo, Milica Kemez i Bora Santana, Tara Simov i Matija Matijević, Nina Babić i Mlađan Jovanović progovoriće o svim aktuelnim dešavanjima u rijalitiju, kao i o svojim burnim ljubavnim romansama započetim pred kamerama.

Odnos Dragane Mitar i njenog oženjenog ljubavnika Edisa Fetića svakako je jedna od gorućih tema u ''Zadruzi 3'', a on je uspeo da svojim izjavama pred kamerama emisije ''Magazin In'' zaprepasti sve, pa i samu voditeljku.

- Kakav mora da bude taj jedan, pa da ti kažeš: ''Srećna sam, ne varam više, ne tražim, ne lutam, to je to''? Kakav mora da bude? - glasilo je pitanje Sanje Marinković upućeno Dragani, na šta je ona odgovorila:

- Evo ga, tu je, sedi - rekla je Mitrova, pokazujući na Eda.

- Da li je tačno da ne postoji muškarac koji će propustiti priliku da vodi ljubav ako je pored njega devojka koja mu se dopada? - bilo je sledeće voditeljkino pitanje.

- Ne postoji - rekao je Mateja, a Sanja je upitala da li bi to uradio neko ko je u vezi, na šta je Edo kao iz topa odgovorio: ''Ne!'', a voditeljka ga je podsetila na to da je upravo on javno prevario svoju suprugu Zilhu sa Draganom.

Znači, u vezi ne varaš, a u braku varaš. Dopada mi se kako razmišljaš. Je l' znaš da je to sebično? - obratila se Sanja Fetiću, na šta je on odgovorio:

- Znam. Kako ne znam. Previše sam sebičan.

I ti potpuno sebe opravdavaš? - usledilo je voditeljkino pitanje, a Edo je jednom rečju uspeo da zaprepasti sve u studiju.

- J*bi ga - bio je Fetićev odgovor.

Autor: Pink.rs