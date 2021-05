NAKON ŠTO SE POJAVILA MISTERIOZNA KARIĆEVA DEVOJKA, oglasio se Osman! Evo da li ju je Stefan dovodio u njihovu kuću (FOTO)

Priznao sve!

Nakon što je misteriozna devojka Kristina na Instagramu svojim objavama podigla veliku prašinu, prozivajući Jovanu Ljubisavljević i tvrdeći da je sa Stefanom Karićem imala nešto više, oglasio se otac zadrugara Osman Karić.

Osman je za Pink.rs otkrio da li poznaje izvesnu Kristinu, te da li ju je možda Stefan dovodio u njihovu kuću.

- Koliko vidim niti ona prati Stefana niti on prati nju. Takvih devojaka kroz našu kucu prošlo je sijaset, koliko mogu da se prisetim ova devojka ni do kapije našeg dvorišta nije prišla, što znači da je ne poznajem, niti sam je ikada video. Devojke često umeju da kažu ako nisi nosila original Luj Viton torbu, nisi nosila torbu i kažu ako nisi prespavala sa Stefanom nisi se je*ala. Poslednja njegova ozbiljna veza koliko ja znam bila je devojka rodom iz Sarajeva a nastanjena u Novom Pazaru, a to je Sabina, prezime nisam zapamtio - poručio je Osman za Pink.rs.

Autor: M. I.