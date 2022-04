DOKLE VIŠE TAJ PRITISAK DA ŽENA MORA DA IMA MUŠKARCA PO SVAKU CENU PORED SEBE!?

Milica Pavlović za kamere RED TVa govorila je vrlo strastveno vezano za stvari koje okolina od nje očekuje.

Emisija "Whatzuuuuup" na RED TVu uvek je tu da isprati najaktuelnija dešavanja kada su u pitanju poznate ličnosti. Voditelj Ilija Božinović gledaoce je uputio u priče koje ovih dana najviše dižu prašinu na beogradskom asfaltu. Pevačica Milica Pavlović organizovala je promociju povodom svog novog albuma koji nosi naziv "Posesivna bivša" . Na njemu se nalaze dvanaest pesama, ali i tri singla koja je izbacila ranije. Kako je bilo raditi na ovom projektu,kao i kakvi su joj utisci Milica je pričala za kamere RED TVa. Pevač Aca Lukas održaće veliki koncert u Areni, te je ekipa emisije "Whatzuuuuup"-a razgovarala sa njim o tom pompeznom događaju, a voditeljka i model Saška Veselinov i njen partner Đorđe Đoković - direktor turnira Serbian Open govorili su o svojim privatnim i poslovnim planovima. Naravno, tu je i neizostavna rubrika gde možemo saznati najaktuelnije vesti sa društvenih mreža i portala, a devojke koje su ovih dana intrigirale domaću javnost bile su pevačice Ivana Nikolić Hurricane i Milica Todorović.

"Nigde nisam videla ovaj koncept - ja sam ga izmislila. Smislila sam da budu tri sekcije, tri čina koji se povezuju. Da svaka nit ima svoju priču." - ovim rečima je Milica Pavlović započela svoj intervju.

Milici je pesma "Nema žene" bila posebno inspirativna, kao ideja udaje za samu sebe. Prisetila se da još u tinejdžerskim godinama joj je okolina nametala određene norme koje joj nisu prijale, a ona je uvek verovala da zapravo je ona ta osoba na koju može da se osloni, a ne muškarac kako su drugi govorili ili aludirali. Njoj se nikako ne dopada socijalna zabluda da žena pored sebe mora apriori da ima muškarca. Milica veruje da prvenstveno (kad smo kod moranja) žena mora da bude zadovoljna sobom.

Milica kada je čula pesmu "Šećeru" znala je odmah da je to to. Dosta Milicinih kolega su Albinu nudili duete, ali je on izabrao Milicu. Ona je bila oduševljena tim potezom i obećala da na njenom albumu sem dueta sa njim više ni jedan drugi duet neće postojati. I to obećanje je i ispunila.

Senjorita Milica otkrila je i da joj je prvobitno bio šok što je postala plavuša. Da je čak mislila da su to tuđe vlasi, a ne zapravo njena kosa.

Učim da se oblačim kao plavuša. Stvari koje su mi stajale kao crnki, sada mi ne stoje kao plavuši. Moram da povedem računa sada. Ali sada sam navikla da sam plavuša i mnogi mi govore - Ti kao da si rođena plavuša! - rekla je Milica.

Na pitanje o velikom koncertu, Milica je rekla da ona uvek ima velike planove i zagonetno se nasmejala.

Autor: S.P.