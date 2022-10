Sudar bivših!

Ana Spasojević i Bilal Brajlović su danas obnovili komunikaciju u kuhinji nakon emisije "Gledanje snimaka". Prvo su se peckali, da bi ona krenula da ga upozorava na Maju Marinković.

Ja sa tobom ne pričam tri dana - rekla je Ana.

Okej, onda nećemo - dodao je Bilal.

Ako je neko iskren, ja sam, ćao - istakla je Spasojevićeva.

Kako smo saznali u emisiji, jedan od problema između Maje i Bilala je to što joj on ne posveću pažnju na koju je navikla, a navela je da joj nikad nije skuvao kafu, na šta je on rekao da to ne radi. Ana je ovo prokomentarisala.

Prvo, lažeš za kafu, meni si prvo doneo u krevet - rekla je Ana.

Kakve veze ima ako sam tebi doneo, njoj ne - dodao je Bilal.

Neki su zahvalni, a neki traže još, još, da naprave budalu od tebe, ali neću da se mešam - dodala je Spasojevićeva.

Ne znate - nastavio je Brajlović.

Sad radiš kao što sam ja radila, ne veruješ u priču za stolom, nego njoj - istakla je ona.

Radiš isto što i ja sa tobom, verovala sam ti u priču koju si mi plasirao sa strane, tako ti njoj - rekla je Ana.

Nije to priča, to su dela neka, ali ne možeš ti to da razumeš - dodao je Bilal.

Autor: M. P.