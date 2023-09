'SUPRUGA JE U KUĆI LOŠ POLICAJAC' Lukasov sin progovorio o ženi i proširenju porodice!

Stiže pojačanje u dom naslednika popularnog folkera?!

Lazar Vuksanović, sin čuvenog pevača Ace Lukasa, progovorio je o supruzi i sinu, te proširenju porodice.

- Mislio sam da ću biti loš policajac, ali je to ipak žena. Ja sam dobar policajac, sve može kod mene, vozi... Mislim da ću sina ja najviše razmaziti, osam sati mi je mnogo bez njega, dok sam na poslu. Sad ide vrtić, ovo, ono, imam borbu u sebi, ne znam kako da se izborim sa tim. Voleo bih da dobijem još jedno dete. Želja mi je bila nekad da mi prvo dete bude sin, to mi se i ispunilo. Hteo bih drugo dete da mi bude ćerka, ali šta god da bude, samo nek je živo i zdravo - kazao je on.

- Švaleri prave žensku decu, kažete? Eto, ja sam dobio sina prvo, znači nisam... (smeh) Potirem to pravilo! (smeh) - dodao je Lazar.

