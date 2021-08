'ZA VIKEND LETNJE VREME, A ONDA NOVI PREOKRET!' Meteorolog Đurić objavio novu prognozu: SPREMITE KIŠOBRANE!

Nakon par dana sa nešto nižim temperaturama sunce i toplije vreme se vraća za vikend. Međutim, onda nam već sredinom naredne nedelje stiže novo zahlađenje.

"Ovih dana uživamo u veoma prijatnim temperaturama, koje su ispod 30 stepeni. I današnje jutro je kao i jučerašnje bilo veoma sveže i hladno, uz minimalne temperature od 8 do 16, a juče se u Vršcu spustila i na 6 stepeni, u Sjenici na 5, a na Kopaoniku na 4 stepena. Inače, u mnogim predelima Srbije minimalne jutarnje temperature bile su od 6 do 10 stepeni, što su vrednosti koje odgovaraju prosečnim vrednostima za oktobar mesec", napisao je meteorolog Đorđe Đurić na Fejsbuku.

"Nakon svežeg jutra, pred nama je sunčan i umereno topao dan, uz maksimalne temperature od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28. Ove maksimalne temperature su ujedno i prosečne temperature za ove doba godine. Pre samo nekoliko dana, temperature u Srbiji su dostizale 39 stepeni i toliko je mereno u ponedeljak i u utorak, dok je temperatura i u Beogradu u ponedeljak dostigla 39. Potom je hladni front doneo osetniji pad temperatura, u mnogim predelima za 15 stepeni. I ovog puta hladni front je bio izražen u vidu pada temperature i pojačanog severozapadnog vetra, a padavine su u mnogim predelima potpuno kao i prethodni put izostale ili ih je bilo u vrlo malim količinama. Od početka leta, Srbija je samo jedno dobila veću količinu padavina i to sredinom jula, tako da pored vrlo visokih temperatura, ovog leta beleži se i deficit padavina, a suša veoma nepovoljno deluje po poljoprivredne i ratarske kulture", dodao je Đurić.

Porast temperature za vikend

"Stabilna i suva vazdušna masa uslovljavaće da nebo nad Srbijom i u subotu vedro i sunčano, uz priliv još malo toplije vazdušne mase. Samo se na severu Vojvodine i na jugu Srbije očekuje visoka, tj. cirusna oblačnost. Toplo vreme tokom dana biće praćeno umerenim severnim i severozapadnim vetrom, koji će donositi blago rashlađenje. Nakon relativno svežeg jutra i minimalne temperature od 8 do 16, tokom dana toplo, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 32 stepena", najavio je Đurić.

U Beogradu u subotu sunčano i toplo. Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Minimlana jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 30 stepeni.

U Srbiji u nedelju sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena.

Stižu pljuskovi i grmljavina

"U ponedeljak sunčano i veoma toplo, uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim, a u utorak i u ostalim predelima očekuje se prodor hladnog fronta i očekuje se naoblačenje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Temperatura će u utorak biti u osetnijem padu, osim na jugu i istoku Srbije, gde će i dalje biti veoma toplo.

U sredu umereno do pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavijnom, samo još na jugu i istoku toplo. Maksimalna temperatura od 20 stepeni na severozapadu do 32 na jugoistoku Srbije", objavio je meteorolog.

Autor: