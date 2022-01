SVE NEOPHODNE INFORMACIJE NA JEDNOM MESTU: Ovo je DETALJAN SPISAK prazničnog radnog vremena objekata

Pogledajte kako će narednih dana raditi prodavnice, apoteke, banke i pijace.

Prvi dan nove 2022. godine biće neradan za uslužne, ugostiteljske i trgovinske objekte širom prestonice, a dežuraće samo pojedine apoteke u centru grada i filijala Pošte u Takovskoj ulici.

U Beogradu će parking biti besplatan i u ponedeljak, a sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po nedeljnom redu vožnje tri dana.

TRŽNI CENTRI I SUPERMARKETI

Za većinu prodavnica će 1. januar biti neradan dan. Od 2. do 6. januara prodavnice će biti uglavnom otvorene. Posetioci tržnih centara moći će da pazare ponovo u nedelju kada se otvaraju vrata za sve posetioce. Neradan dan za većinu supermarketa će biti i Božić, 7. januar.

GARAŽE I PIJACE

Zelene pijace će 1. januara većinom biti zatvorene. Planirano je da pijace “Zemun”, “Banovo brdo”, “Bele vode” i “Dušanovac” 1. januara rade skraćeno do 14 časova. Otvoreni tržni centar – Novi Beograd neće raditi prvog januara, kao ni cvetna pijaca u TC “Krnjača”.

Garaža na pijaci “Palilula” neće raditi u petak i subotu, dok će u nedelju biti otvorena do 15 časava. Parkiralište na pijaci “Zemun” radiće tokom praznika 24 časa, a garaža na pijaci “Zeleni venac” neće raditi 1. januara, dok će 2. januara raditi do 15 časova.

DEŽURNE APOTEKE

Ukupno pet apoteka “Beograd” će, kao i ranijih godina, 1. i 2. januara primati kupce 24 časa: u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27.

BANKE I POŠTE

Tokom državnog praznika – Nova godina, od 1. do 3. januara, kao i na verski praznik Božić, 7. januara, radiće dežurne pošte. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na aerodromu Nikola Tesla, radiće neizmenjeno – non-stop, kao i pošte na gotovo svim graničnim i administrativnim prelazima.

Kao i u petak 31. decembra i u četvrtak 6. januara radno vreme svih filijala biće do 13 časova, osim onih koje se nalaze u tržnim centrima. Neradni dani za sve filijale biće 1, 2 i 3. januar, uz to da će one filijale koje posluju u okviru tržnih centara 2. i 3. januara raditi u skladu sa radnim vremenom u tržnim centrima. Petak, 7. januar biće neradni dan za sve filijale banaka.

Autor: