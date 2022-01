OD DANAS PROMENA VREMENA! Očekuje se nešto hladniji dan, u pojedinim krajevima Srbije moguće kiša i susnežica

U toku noći između ponedeljka i utorka naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom se premešta od severa ka jugu Srbije.

U utorak ujutru slab sneg na jugu Srbije koji brzo prestajei tokom dana u svim krajevima suvo i malo hladnije nego u ponedeljak. U Vojvodini i TimočkojKrajini pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Vetar umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan, krajem dana u slabljenju.

Pritisak iznad normale.Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, maksimalna od 2°C do 5°C. Uveče suvo. Temperaturau 22h od -3°C do 1°C.

U toku noći između ponedeljka i utorka je moguća kiša i susnežica. U utorak suvo sasunčanim intervalima i malo hladnije nego u ponedeljak. Vetar umeren severozapadni. Pritisakiznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 4°C. Uveče suvo. Temperatura u22h oko 1°C.

Autor: