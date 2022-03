BIĆE JOŠ SNEŽNIH DANA: Objavljena najnovija prognoza, evo šta kaže naš meteorolog!

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu objavio vremensku prognozu za naredni period. On je najavio da nas narednih dana očekuje još malo hladnije vreme uz pojavu snega, a da će posebno hladno biti tokom noći kada se očekuju i jaki mrazevi.

- Od 13.03. će hladnoća polako popustiti, i posle 15.03. bi dnevni maksimumi mogli biti pravi prolećni. Modeli već posle 20.03. daju signal za moguće novo zahlađenje - naveo je on.

Potom je sve objasnio:

- Po istočnoj periferiji jakog anticiklona ka nama se spušta nova količina hladnog vazduha koja će od sutra usloviti vrhunac ovog hladnog talasa.

Danas promenljivo oblačno i hladno. U nižim predelima uglavnom suvo ili uz pojavu slabih padavina na granici kiše i snega, dok se u brdsko-planinskom delu Srbije i C.Gore, istočne i dela središnje BiH očekuju naleti snega uz lokalno povećanje snežnog pokrivača i za preko pet centimara. Više sunčanog vremena na zapadu i jugu regiona. Dnevni maksimum od +3 do +8 stepeni Celzijusa, vetar će biti umeren zapadni i severozapadni - rekao je i naveo da u toku noći ka četvrtku i u četvrtak pre podne preko regiona će se sa severoistoka premestiti još jedan hladan front iza koje se spušta jezgro vrlo hladnog vbazduha.

- U toku noći ka četvrtku nad većim delom regiona oblačno i hladno uz moguću pojavu prolaznog snega, koji se osim na planinama ponegde očekuje i u nižim predelima, posebno na istoku Hrvatske, severu Srbije, severu i severoistoku BiH. Reč će uglavnom biti o slabim padavinama, ali lokalno bi moglo na kratko biti vrlo jakog snega uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, do oko dva centimetra visine.

U brdsko-planinskom delu BiH, Srbije i Crne Gore treba očekivati konkretnije snežne padavine koje bi potrajale i u četvrtak tokom većeg dela dana te bi nad ovim predelima do četvrtka uveče palo do četiri centimetara do 10-13cm snega, zavisi od lokaliteta. Najmanje padavina ili bez njih na zapadu i jugozapadu regiona i duž obale Jadrana. - rekao i dodao da će u kopnenim predelima tokom noći ka četvrtku vetar u okretanju na jak i vrlo jak severni i severoistočni, dok će duž Jadrana sutra biti jake i lujnu bure.

- U četvrtak posle podne na severu regiona smanejnje oblačnosti uz razvedravanje. Dnevni maksimum od +1 do +6 stepeni Celzijusa, uveče u daljem padu. U noći ka petak sneg ponegde na planinama BiH, Srbije i C.Gore, dok će nad većim delom regiona preovlađivti vedro i vrlo hladno tako da će u petak jutarnji minimum biti veoma nizak za ovo doba godine i trebao bise kretati od -8 do -3 u nizijama i do oko -15 stepeni ponegde na višim planinama.

Kako Čubrilo navodi, u petak nas čeka uglavnom suvo ali veoma hladno uz pojačan severni vetar i dnevni maksimum od 0 do +5 stepeni Celzijusa, uveče vetar u slabljenju i noć ka suboti donosi vedro i ponovo veoma hladno vreme uz minimume slične onim od protekle noći, ali ponegde u kotlinama BiH, Srbije i Crne Gore minimum bi mogao pasti i koji stepen ispod -15 stepeni Celzijusa.

Što se subote tiče, tokom dana vreme će biti sunčano i prohladno uz maksimum od +4 do +9 stepeni Celzijusa, dok će vetar biti slab, naveo je on u prognozi. Nedelja ujutro ponovo donosi mraz ali ipak slabiji, dok će dnevni maksimum biti od +5 do +10 stepeni Celzijusa.

- Od nedelje sa izmeštanjem jezgra anticiklona nad naš deo Evrope sledi sunčano i osetno toplije vreme. Nad Pirinejskim poluostrvom se računa na razvijanje jakog ciklona ali on ne bi imao uticaja na vreme kod nas osim što bi ka nama pokrenuto topao vazduh te bi uz toplu košavu i jugo na jadranu oko 15.03. maksimumi bili i do +17 stepeni Celzijusa ponegde.

Čubrilo je potom dodao da posle 19.03. modeli sve više podržavaju novo izmeštanje jezgra anticiklona na sever pri čemu bi se ka nama ponovo sa severoistoka pokrenulo hladnije strujanje, topla košava bi verovatno prešla u svoju hladno varijantu, dok bi duž Jadrana ponovo bilo bure.

- Koliko bi to zahlađenje bilo jako i koje bi sve njegove karakteristike mogle biti sada nije moguće precizno reći, ali deluje da posle kratkotrajnog prolećnog intemeca, ponovo sledi relativno hladno vreme - zaključio je on.