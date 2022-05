JAJNE ĆELIJE I SPERMATOZOIDE UVOZIMO IZ ŠPANIJE I DANSKE: Dr Sazdanović: Parovi će sada moći da ih kupe u Srbiji

Parovi ili žene koji ne mogu imati decu bez doniranih jajnih ćelija ili spermatozoida konačno dobijaju novu i veliku šansu u Srbiji - vrlo brzo kreće uvoz doniranih reproduktivnih ćelija za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BPMO) i to najpre iz Španije.

Ovo će znatno olakšati i smanjiti troškove veštačke oplodnje i za nekoliko hiljada za žene koje imaju pravo na vantelesnu o trošku RFZO. Ostaće im samo da plate te uvezene jajne ćelije, koje u inostranstvu koštaju oko 3.000 evra, ili spermatozoide, čija je cena oko 500 evra. A žene čije rešavanje problema ne pokriva RFZO bar mogu skinuti stavku odlaska i boravka u inostranstvu sa ionako skupe liste troškova.

Doc. dr Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, objašnjava za Kurir da će Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Srbije, popularna Višegradska, u kojoj još od 2018. postoji banka reproduktivnih ćelija, ali donora nema, zvanično potpisati ugovor s takvom bankom iz Španije i to u naredne dve nedelje. A potom bi trebalo i sa dvema iz Danske.

ČINJENICE

- žene do navršene 43 godine života imaju pravo na BPMO o trošku RFZO

- i žene bez partnera mogu na BPMO o trošku RFZO

- U Upravi za biomedicinu već ima oko 100 zahteva za uvoz reproduktivnih ćelija, ali te osobe, iako ispunjavaju sve kriterijume, ne mogu ništa da urade jer to još nije institucionalizovano. Uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija, tkiva i organa strogo je definisan našim zakonom i evropskim direktivama, pa su se zato pregovori sa stranim bankama odužili. Ali vrlo brzo i to će biti završeno, pa će mnogi koji se bore za potomstvo, a ne mogu ga svojim ćelijama dobiti, dobiti veliku šansu u Srbiji. Donirane jajne ćelije i spermatozoide parovi i žene bar u početku moraće da plaćaju, kao što to i sada rade u inostranstvu, a najčešće u klinikama u Pragu i u Solunu. A potom ćemo, kad sagledamo sve aspekte, proceniti može li RFZO i to da isfinansira - objašnjava dr Sazdanović i dodaje:

- Pošto reproduktivni materijal bude deponovan u banku u Višegradskoj, par ili žena ga mogu koristiti za BMPO u državnim i privatnim klinikama koje imaju ugovor sa RFZO, a takvih je u ovoj godini13.

Važan aspekt ove priče je to da će se primenjivati isključivo trajno nepoznato donorstvo, a materijal jednog donora može samo jednom biti iskorišćen. Izuzetno dva puta.

- Jajne ćelije ili spermatozoidi jednog donora ne mogu se davati za više žena. Samo za jednu i, ako ona rodi dete, a ne želi da pokuša i drugo, sav materijal se uništava. Želi li pak drugu bebu, posle ponovnog pokušaja materijal se uništava - navodi dr Sazdanović.

Autor: