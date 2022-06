DANAS JOŠ TOPLIJE NEGO JUČE! Srbiju očekuje TROPSKI TALAS, a evo kakve temperature nas očekuju narednih dana! DETALJNA PROGNOZA!

U ponedeljak sunčano i još toplije nego u nedelju sa maksimalnim temperaturama oko 33°C. Vetar slab jugooistočni i južni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 27°C.

U ponedeljak sunčano i vrlo toplo. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar slabjugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, maksimalna 34°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h oko 27°C.



Niš: U ponedeljak sunčano i vrlo toplo. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna oko 33°C.



Užički region: U ponedeljak sunčano i vrlo toplo. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar prepodne slab jugozapadni, popodne severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 11°C do 13°C, a maksimalna od 33°C do 34°C. Na Zlatiboru i Tari sunčano i toplo. Temperatura oko 28°C na 1000 mnv.



VOJVODINA: U ponedeljak sunčano i vrlo toplo sa temperaturama oko 33°C. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar prepodne slab jugoistočni, popodne u skretanju na jugozapadni i zapadni u Bačkoj. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 13°C do 16°C, a maksimalna od 33°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 24°C do 27°C.



Novi Sad: U ponedeljak sunčano i vrlo toplo. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura 15°C, maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 26°C.



Subotica: U ponedeljak sunčano i vrlo toplo. Vetar prepodne slab južni, popodne u skretanju na jugozapadni i zapadni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 25°C.



Vreme narednih dana: U utorak prepodne prolazno naoblačenje u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima. Moguća je pojava prolazne ili sporadične kiše na zapadu i jugozapadu Srbije. Popodne sunčano vreme u svim krajevima uz malo niže maksimalne temperature nego u ponedeljak ali i dalje toplo. Vetar slab do umeren sevrozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 27°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. U sredu sunčano i vrlo toplo, do 35°C na jugu Srbije. Do kraja dana u sredu, u noći ka četvrtku i u četvrtak prepodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, prvo na severu, a onda i na istoku i jugoistoku Srbije. Obilnije padavine su moguće na severu Bačke i u Banatu. Tokom dana u četvrtak razvedravanje uz duže sunčane periode i razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti u centralnim i južnim krajevima Srbije. U petak pretežno sunčano i vrlo toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti tokom dana.

