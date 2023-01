Danas relativno toplo vreme, ali sa mogućom kišom: Maksimalna temperatura 12 stepeni

U Srbiji danas u većini predela relativno toplo, samo u Timočkoj Krajini hladnije, oblačno i tmurno tokom celog dana.

Naoblačenje koje je zahvatilo krajnji sever, do sredine dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući kišu, na visokim planinama sneg pre podne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a posle podne i u ostalim krajevima.

Kasnije posle podne na severozapadu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina, uz istovremeno smanjenje oblačnosti u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i planinskim predelima i jak, a na jugu Banata i olujni južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od minus jedan do pet, a najviša od pet u Timočkoj Krajini do 12 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu relativno toplo. Pre podne naoblačenje, od sredine dana kiša. Uveče prestanak kiše a zatim i postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od tri do pet, a najviša oko 11 stepeni.

U Srbiji u narednih sedam dana, do 23. januara, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Do četvrtka u većini krajeva relativno toplo, samo u utorak u Timočkoj Krajini a u četvrtak na severu i zapadu Srbije hladnije.

U košavskom području i na planinama i vetrovito uz umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će u četvrtak postepeno slabiti, a u Vojvodini i biti u skretanju na severozapadni pravac.

Od petka hladnije u svim krajevima, pa se očekuje prelazak kiše u sneg u nižim predelima.

U subotu sa snegom uz formiranje snežnog pokrivač. U nedelju i ponedeljak u većini krajeva suvo, samo u nedelju u južnim, a u ponedeljak i u zapadnim predelima slab sneg.