'IMALA SAM DETE KOJE JE DNEVNO PILO 2 LITRA KOLE' Nutricionista za Pink: Završilo je na lečenju u Drajzerovoj (VIDEO)

Nakon što su Francuska, Španija, Čile i Saudijska Arabija već uvele dodatni porez na slatka i gazirana pića, sada se i Nemačka pridružuje ovom trendu. Ova inicijativa ima za cilj suzbijanje sve većeg problema gojaznosti među stanovništvom.

Nutricionista Milka Raičević kaže da, ako imamo pritisak, a ako recimo gazirana voda u sebi ima visoke koncentracije soli, ona nije za nas, tako da treba da budemo na oprezu, i da čitamo etikete.

- Od 2013. govorimo da su nam deca gojazna, i pre svega, treba da se radi na edukaciji roditelja, i profesora, škole. Svaka prodavnica u okolini škole drži te proizvode. Deca imaju sve više alergija, to ranije nije bilo... Da ne pričamo o retkim bolestima, padu imuniteta. Imamo nešto što treba pod hitno da se uradi... Voda treba da bude dostupna na svakom kiosku, a kada je u pitanju instamt piće, jer treba da budu duplo skuplja - rekla je nutricionistkinja.

Zalivate cveće vodom, a telu i organizmu dajete štetna pića, dodala je.

- Konzumacija gaziranih pića može dovesti do insulinske rezistencije. Imala sam dete koje je dnevno pilo 2 litra kole, i lečilo se u Drajzerovoj. To je zavisnost, kao droga. U koli imate šećer. Kada bih u ovu čašu stavila 10 kockica šećera, vi to ne biste mogli da popijete, ali oni to u sokovima rade drugačije - priča Raičević.

Deca vole čips, ali vi ste krivi što vole, navela je potom.

- Jedna čaša koka kole je problem, ako se to nastavi godinama unapred - dodala je Raičević.

