DANAS NE IZLAZITE IZ KUĆE BEZ KIŠOBRANA! Hladno i kišovito vreme, na planinama SNEG, ali od utorka sledi PREOKRET!

Danas nas očekuje vrlo hladno za ovo doba godine uz obilniju kišu, a na visokim planinama iznad 1800 metara nadmorske visine sa mogućom susnežicom i snegom. Očekuje se kiša, najviše na severu Srbije.

Vetar na severu Srbije pojačan jugozapadni, pa zapadni i severozapadni popodne, a na jugu Srbije slab severni.

Minimalna temperatura od 7 stepeni do 11 stepeni, maksimalna od 12 na severu do 16 stepeni na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, dok se večernjim satima očekuje kiša uz temepraturu do 12 stepeni.

U Beogradu vrlo hladno za ovo doba godine sa obilnijiom kišom. Vetar umeren do pojačan jugozapadni, pa zapadni. Minimalna temperatura 10, a maksimalna oko 12 stepeni.

U ponedeljak hladno sa kišom koja odlazi na zapad, a na istoku i jugu Srbije kiša prestaje uz malo sunčanih intervala i manji porast temperature. Vetar slab, na severu jugozapadni i zapadni, a na jugu severni i severozapadni. Minimalna

temperatura od 8 do 11 stepeni, maksimalna od 12 stepeni na severozapadu Srbije do 18 stepeni na jugu.



Od utorka sledi brži porast temperature sa sunčanim intervalima i malo kratkotrajne kiše na jugu i zapadu Srbije. Dnevne temperature će već u utorak biti oko 20 stepeni, a zatim od 22 stepena do 25 stepeni od srede do kraja sedmice.

Autor: Jovana Nerić