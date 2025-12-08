Sutuacija je sve složenija: Ovo su sva mesta koja nemaju alternativu NIS-ovim pumpama

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, da je situacija sa NIS-om sve složenja.

Tokom obrađanja javnosti ministarka je navela 51 mesto u Srbiji koje nema alternativu NIS-ovim benzinskim stanicama.

- To su Žitkovac kod Aleksinca, Pivnice kod Bačke Palanke, Silbaš kod Bačke Palanke, Bačko Petrovo kod Bečeja, Mrčajevci, Preljina i Sokolići kod Čačka, Čoka, Crna Trava, Mokrin i Rusko Selo kod Kikinde, Kostolac, Ušće kod Kraljeva, Crvenka i Sivac kod Kule, Šopljići i Stepojevac kod Lazarevca, Predajane i Vučje kod Leskovca, Mali Zvornik, Medveđa, Futog i Kisač kod Novog Sada, Kolovrat kod Prijepolja, Platičevo i Prnjavog kod Šapca, Adaševci i Erdevik kod Šida, Krajićevo, Stanišić i Staper kod Sombora, Krnjiševci i Stari Banovci kod Stare Pazove, Svrljig, Šajkaš, Stopanja kod Trstenika, Sevojno, Lozovik kod Velike Plane, Zmajevo kod Vrbasa, podunavci kod Vrnjačke Banje, Uljma kod Vršca, Čurug i Đurđevo kod Žablja, Žagubica i Krepoljin kod Žakubice, Žitorađa i Tomaševac kod Zrenjanina. To su mesta u Srbiji koja nemaju alternativu osim NIS-ove benzinske stanice, i gledaćemo kako to da rešimo - navela je ministarska rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je dodala da izazovi postoje i da su jasni ali da će država gledati kako da reši ovaj problem ali i da će nastaviti da povećava svoje državne rezerve.

Autor: S.M.