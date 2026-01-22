UPOZORENJE REČNE POLICIJE! Stiže led, vlasnici čamaca i splavova hitno da provere vezove! (VIDEO)

Usled pada temperature i potencijalne pojave leda na plovnim putevima, Rečna policija uputila je hitan apel svim učesnicima u plovidbi na maksimalan oprez tokom zimske sezone.

Stručnjaci upozoravaju da niske temperature i formiranje ledenih kora na rekama mogu ozbiljno ugroziti bezbednost imovine i ljudi na vodi.

Ključni saveti za vlasnike objekata

Kako bi se sprečila materijalna šteta, potapanja ili kidanje vezova, Rečna policija savetuje vlasnike čamaca i splavova da:

Redovno obilaze svoju imovinu na rekama.

Uklanjaju sneg i led sa paluba i krovnih konstrukcija kako bi smanjili opterećenje.

Detaljno provere stabilnost vezova i po potrebi ih ojačaju.

Pored vlasnika privatnih objekata, posebna odgovornost leži na zapovednicima brodova. Oni su dužni da kontinuirano prate stanje na vodama i zvanična obaveštenja nadležnih organa.

"U slučaju pojave leda, zapovednici moraju plovidbu prilagoditi uslovima ili je u potpunosti obustaviti kako bi se izbegli incidenti," navodi se u saopštenju.

Iz Rečne policije zaključuju da bezbednost na rekama zimi direktno zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika, te podsećaju da pravovremena priprema sprečava katastrofalne posledice koje ledostaj može izazvati.

Autor: Jovana Nerić