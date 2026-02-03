AKTUELNO

VREME ISTIČE! Još samo dva dana za legalizaciju po zakonu 'Svoj na svome': Ako propustite petak, postoji samo JEDNA ŠANSA za produženje!

Izvor: Pink.rs/Novosti

Rok za prijavu bespravnih objekata po zakonu „Svoj na svome“ ističe 5. februara u ponoć. Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić objašnjava ko ima pravo na dodatni rok i zašto je ovo poslednja prilika da imovina postane legalna.

Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić upozorio je građane da se petak, 5. februar, računa kao poslednji dan za podnošenje prijava za upis nepokretnosti. On je naglasio da je zakonodavac striktno odredio ovaj datum i da opšteg produženja neće biti, jer je reč o rešavanju višedecenijskog problema neupisanih objekata.

Do sada je podneto više od milion i po prijava, a očekuje se da taj broj do petka dodatno poraste. Ipak, zakon predviđa jedan izuzetak. Građani koji iz opravdanih razloga ne stignu da podnesu dokumentaciju do 5. februara, moći će to da urade do 24. oktobra ove godine. Milić objašnjava da se to odnosi isključivo na specifične situacije, poput bolničkog lečenja ili boravka u inostranstvu, što će morati da se dokaže detaljnim i uverljivim obrazloženjem.

Glavni razlog zašto građani treba da požure jeste pravna sigurnost. Upisom u katastar, objekti dobijaju punu pravnu vidljivost, što omogućava njihovu prodaju, ostavinske postupke, ali i stavljanje nekretnine pod hipoteku radi dobijanja kredita. Cilj zakona je da se konačno uvede red na tržište nekretnina i omogući vlasnicima da bez prepreka raspolažu svojom imovinom.

Autor: Dalibor Stankov

