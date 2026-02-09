REKORDNA PRIJAVA: Čak 2,5 miliona građana koristi priliku da postane 'Svoj na svome' – Iako je rok istekao, otvorena je JOŠ JEDNA ŠANSA!

Zvanični rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata završen je u ponoć uz neverovatan odziv građana.

Do sada je stiglo oko dva i po miliona prijava, ali ovo nije kraj. Za sve one koji nisu stigli da podnesu zahtev, država je potvrdila da postoji dodatni termin, čime se omogućava apsolutno svima da obezbede svoju imovinu.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević istakla je da je cilj da niko ne ostane neupisan i da se Srbija, uključujući objekte u javnoj svojini, bliži broju od četiri miliona evidentiranih objekata.

Zakasnili ste? Ne brinite, rok je produžen do 24. oktobra!

Iako je osnovni rok istekao 8. februara, otvorena je nova, dodatna šansa. Svi građani koji iz bilo kog opravdanog razloga nisu stigli da prijave svoje bespravne objekte, to mogu učiniti u naknadnom roku koji traje sve do 24. oktobra.

Ova odluka doneta je kako bi se izašlo u susret ogromnom broju zainteresovanih i osiguralo da svaki vlasnik dobije priliku da postane „svoj na svome“. Takođe, srazmerno ovom produžetku, pomera se i rok za prigovore, čime je proces dodatno olakšan.

Sigurnost i nove mogućnosti za vlasnike

Ovaj zakon nije samo puko evidentiranje, već istorijska prilika za pravnu sigurnost. Upisom u katastar nepokretnosti, građani dobijaju mogućnost da:

Potpuno legalno raspolažu imovinom (prodaja, poklon, nasleđivanje)

Koriste nekretninu kao zalog za kredite i hipoteke

Ostvare legalne priključke na svu komunalnu infrastrukturu

Posebne pogodnosti i besplatan upis za najugroženije

Akcija zadržava svoju snažnu socijalnu notu. Od plaćanja naknade potpuno su oslobođeni:

Samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece

Primaoci socijalne pomoći i osobe sa invaliditetom

Borci i vlasnici seoskih domaćinstava kojima je to jedina imovina

Za ostale kategorije, cene su ostale izuzetno pristupačne i kreću se od fiksnih 100 evra u manjim mestima, do maksimalnih 1.000 evra u najskupljim zonama Beograda.

Nulta tolerancija na novu divlju gradnju

Dok država nudi ruku pomirenja za objekte izgrađene u prošlosti, zakon je jasan po pitanju budućnosti: svaka nova gradnja bez dozvole od trenutka stupanja zakona na snagu biće tretirana uz nultu toleranciju i takvi objekti će automatski postajati vlasništvo države.

Iskoristite dodatni rok do 24. oktobra i rešite pitanje svog doma na najlakši i najpovoljniji način do sada.

Autor: Dalibor Stankov