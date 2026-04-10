BUDUĆNOST JE STIGLA U NIŠKE ŠKOLE: Đaci dobili 3D štampače, gradonačelnik Pavlović poručio – Grad će uvek podržati nove ideje i projekte!

Ukupno 11 niških osnovnih škola dobilo je savremene 3D štampače namenjene izradi igračaka za NURDOR i edukativnih nastavnih sredstava. Čitav proces odvijaće se pod budnim okom nastavnika koji su već prošli neophodnu obuku, a samoj dodeli sertifikata i uručenju opreme prisustvovao je gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, koji je još jednom potvrdio snažnu podršku grada obrazovanju i mladim talentima.

Nastavak saradnje sa Rotari klubovima

Grad Niš je pomogao realizaciju ovog projekta, što predstavlja nastavak dugogodišnje uspešne saradnje sa Rotari klubovima. Nakon ranijih donacija mBot robota, Rotari klubovi Ruma, Beograd Čukarica, Niš i Niš Konstantin Veliki obezbedili su osnovnim školama u Nišu 3D štampače, kao i početne količine materijala (filamenta) za rad.

Grad Niš je sa svoje strane obezbedio održavanje seminara za više od 30 nastavnika informatike i tehničkog obrazovanja, koji su sada spremni da stečeno znanje prenesu na učenike.

Pavlović: „Vi ste veliki dobrotvori“

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović istakao je važnost ovakvih inicijativa za unapređenje obrazovnog sistema:

„Ovakva inicijativa, koja doprinosi unapređenju obrazovanja, više je nego dobrodošla. Zato vam želim da na najbolji mogući način iskoristite ove štampače. Grad će se truditi da, u meri u kojoj može, pruži podršku kako bismo unapredili obrazovanje i dali doprinos. Znam da ste sve ovo uradili iz srca, jer vam je obrazovanje dece važno“, poručio je Pavlović.

On je izrazio želju da saradnja sa Rotari klubovima postane tradicija:

„Voleo bih da iz godine u godinu nastavimo da radimo i sarađujemo, da ne stanemo ovde. Vi ste veliki dobrotvori i znam da Rotari klub kontinuirano radi na novim idejama i projektima, a grad će biti tu da to podrži.“

Humanitarni i edukativni karakter projekta

Boban Mančev, pomoćnik gradonačelnika, naglasio je da je Niš prepoznao značaj novih trendova, s obzirom na to da je čak 11 od ukupno 100 škola u Srbiji koje su dobile štampače upravo iz ovog grada.

Projekat je osmišljen tako da bude samoodrživ i koristan na više nivoa:

Za NURDOR: Prvi kilogram materijala đaci će iskoristiti za izradu igračaka koje će biti donirane NURDOR-u. Nakon što pošalju gotove radove, škole će od Rotarijanaca dobiti novu donaciju materijala.

Za nastavna sredstva: Drugi kilogram filamenta koristiće se za pravljenje učila za kabinete biologije, geografije, matematike i fizike. Po završetku izložbe ovih radova, predstavnici Grada i Rotari klubova doniraće dodatni materijal.

Festival „Znanjem za budućnost“

Najuspešniji radovi iz svih gradova koji su učestvovali u projektu biće nagrađeni na finalnoj smotri festivala „Znanjem za budućnost“, koja je zakazana za 30. maj ove godine.

Podsećamo, Rotari klubovi u Srbiji su do sada donirali preko 600 računara, 1.070 dronova i 1.700 mBot robota, a ukupna vrednost donacija premašuje 800.000 dolara. Do kraja godine planirano je obezbeđivanje još 150 mBot robota i dodatnih 100 3D štampača.

Autor: D.S.