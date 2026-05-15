Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća u Jagodini zadužen za budžet i finansije Dalibor Marković Palma primio je danas u prostorijama Gradske uprave rusku delegaciju iz Sankt Peterburga.

Razgovori su vođeni u pravcu uspostavljanja saradnje na svim nivoima, počev od privredne pa sve do sportske. U ruskoj delegaciji bili su Olga Androsova, zamenica predsednika komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga, Jaroslava Petrova, savetnica predsednika komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga, Mihail Generalov, savetnik ambasade Ruske federacije u Srbiji.

Delegacije dva grada obišle su lokaciju kod Doma učenika u Jagodini na kojoj će biti postavljeno igralište -donacija Sankt Peterburga Jagodini i tom prilikom se Dalibor Marković Palma u ime svih građana Jagodine zahvalio ruskoj delegaciji na poklonu. Olga Androsova je istakla da je reč o predivnoj lokaciji za dečije igralište koje će biti napravljeno u obliku broda.

Delegacije dva grada su potom obišle jagodinski turistički kompleks i usledile su izjave za novinare.

Dalibor Marković Palma: Rusi su naša braća

- Izuzetno mi je čast i zadovojstvo da danas u Jagodini mogu da ugostim visoku delegaciju iz Sankt-Peterburga i našu dragu gošću Olgu. Grad Jagodina će u narednom periodu se pobratimiti sa gradom Puškin koji se nalazi u reonu Sankt Peterburga. Olga nam je donela i pozivnicu da prisutstvujemo u obeležavanju dana grada od 26. do 28. juna, Jagodina će se odazvati tom pozivu i bićemo gosti Sankt-Peterburga. Takođe ćemo tada potpisati memorandum o saradnji dva grada, a u narednom periodu i pobratimiti se sa gradom Puškin. Moja gošća i ja smo danas razgovarali o raznim temama, o ekonomiji, o turizmu, o obrazovanju i saglasni smo da zajedničkim snagama unapredimo saradnju Rusije i Srbije, Sankt-Peterburga i Jagodine. Grad Jagodina će takođe učestvovati u uređenju prostora oko dečijeg igrališta, dodaćemo još neke sadržaje, kako bi i deca i roditelji, deke i bake mogli da uživaju u svemu onome što za njih bude tamo postavljeno. Bili smo u muzeju voštanih figura, bili smo ovde u memorijalnom kompleksu "Dragan Marković Palma", videli ste kako izgleda Jagodina, videli ste da se trudimo da grad bude čist. Ja sam takvog mišljenja da je Jagodina najuređeniji i najlepši grad u Srbiji. Saradnja sa Ruskom federacijom je na jednom visokom nivou i mi ćemo i sa ruskim gradom Bratski koji se nalazi u Sibiru potpisati sporazum o saradnji. Inače Jedinstvena Srbija je potpisala i sporazum o saradnji sa Liberalno-demokratskom partijom Rusije. Negde u junu mesecu će delegacija Liberalno-demokratske partije da poseti Jagodinu ponovo. Nama je to zadovoljstvo kad našu braću i sestre iz Rusije dočekamo i ugostimo u našem prelepom gradu, u našoj Jagodini. Videli ste da građani Jagodine poštuju, vole Ruse kao svoju braću. Jagodina poseduje i rusko groblje. Obeležavali smo pre nekoliko dana i Dan pobede nad fašizmom, a na polaganju Venaca bila su deca iz Rusije, deca iz Jagodine. Tako da se Jagodina bori za bratstvo između Rusije i Srbije i da se to naše prijateljstvo ne zaboravi nikada - kazao je novinarima Dalibor Marković Palma.

Olga Androsova: U budućnosti više zajedničkih projekata

"Mi cenimo dobre odnose Rusije i Srbije i drago nam je što je grad Jagodina podržao našu inicijativu za bratimljenje sa gradom Puškin, koji je jedan od turističkih bisera rejona Sankt Peterburga. Grad Puškin je grad sa bogatom istorijom i kulturom, baš kao i grad Jagodina. Jagodina je grad koji je dobro sređen, vidimo da je čist , da je lep, ali i grad Sankt Peterburg takođe kao Jagodina podiže standarde stanovnika. Pored dečijeg igrališta u budućnosti imaćemo još mnogo zajedničkih projekata i uskoro očekujemo u uzvratnoj poseti delegaciju grada Jagodine. Što se tiče jagodinskog zoološkog vrta mislim da je to jedno predivno mesto za turiste", rekla je predstavnicima medija Olga Androsova, zamenica predsednika komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga.

Sastanku u Skupštini grada Jagodine prisustvovali su i dr Jasmina Spasojević, gradonačelnica grada Jagodine i Goran Milosavljević, načelnik Pomoravskog okruga.