NOVA ŠANSA: Produžen rok za legalizaciju, evo do kada možete da podnesete prijavu u okviru zakona 'Svoj na svome'

Građani koji nisu uspeli da na vreme prijave svoje nepokretnosti za evidentiranje i upis prava svojine dobili su novu šansu da to učine.

U okviru programa "Svoj na svome", rok za podnošenje naknadnih prijava produžen je do 24. oktobra, čime je omogućeno da i oni koji su iz opravdanih razloga propustili prethodni rok započnu postupak regulisanja imovinsko-pravnog statusa svojih objekata.

Reč je o programu koji ima za cilj da pomogne građanima da reše dugogodišnje probleme sa neupisanim nekretninama i ostvare veću pravnu sigurnost. Mnogi objekti širom Srbije godinama se koriste bez uredno regulisanog vlasništva, što njihovim vlasnicima otežava ostvarivanje različitih prava, promet nepokretnosti, kao i pristup pojedinim državnim i lokalnim programima podrške.

Prema informacijama nadležnih institucija, mogućnost naknadne prijave namenjena je građanima koji mogu da dokažu da zbog objektivnih okolnosti nisu bili u mogućnosti da podnesu zahtev u prethodno predviđenom roku. Među najčešćim razlozima navode se bolest, boravak u inostranstvu, nerešeni imovinsko-pravni odnosi ili druge okolnosti koje su onemogućile blagovremeno podnošenje prijave.

Poseban značaj program ima za pripadnike romske zajednice, budući da se značajan broj porodica godinama suočava sa problemima u vezi sa statusom nekretnina u kojima žive. Neuređena dokumentacija često predstavlja prepreku za ostvarivanje brojnih prava, ali i za dugoročno rešavanje stambenih pitanja.

O ovoj temi nedavno su razgovarali predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tokom sastanka istaknuta je važnost programa „Svoj na svome“ i potreba da što veći broj građana bude informisan o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić zahvalio se ministarki Aleksandri Sofronijević na podršci i saradnji, naglašavajući da ovakve inicijative imaju veliki značaj za romsku zajednicu i njenu punu društvenu integraciju.

- Rešavanje pitanja vlasništva nad nekretninama doprinosi pravnoj sigurnosti građana i predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta života brojnih romskih porodica - istakao je Nakić.

Sastanku su prisustvovali i zamenica predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Alisa Šajin, član Saveta i zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović, kao i odbornica Skupštine grada Beograda Nataša Tasić.

Iz Nacionalnog saveta poručuju da je produženje roka prilika koju građani ne bi trebalo da propuste. Oni pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da na vreme prikupe potrebnu dokumentaciju i podnesu zahteve, kako bi obezbedili pravnu sigurnost za sebe i svoje porodice.

Stručnjaci ocenjuju da će uspešna realizacija programa doprineti uređenju evidencije nepokretnosti u Srbiji, efikasnijem radu institucija i većoj sigurnosti građana, dok će za mnoge porodice predstavljati konačno rešavanje problema koji traje godinama.

Autor: S.M.