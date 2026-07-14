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Kamioni na granici čekaju i do pet sati evo gde su danas najveća zadržavanja u Srbiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Uprava Carina ||

Vozači teretnih vozila danas se suočavaju sa dugim čekanjima na graničnim prelazima u Srbiji. Najduže se čeka na Šidu, čak pet sati, dok na Bezdanu zadržavanje traje četiri sata.

Kelebija i Batrovci beleže zastoje od po tri sata, a na Horgošu se čeka dva sata.

Putnička vozila na Preševu prolaze sa znatno kraćim zadržavanjem od 20 minuta, prema podacima Uprave granične policije.

Za one koji putuju auto-putevima, dobra vest je da na naplatnim stanicama nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Autor: S.M.

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