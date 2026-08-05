ALARMANTNI PODACI RHMZ: Umesto 20, imamo 60 dana pakla godišnje, a ovaj grad je apsolutni rekorder

Dok Srbija prolazi kroz još jedan intenzivan toplotni talas, najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pokazuju da ekstremne vrućine više nisu izuzetak već pravilo.

Leta u našoj zemlji danas traju duže i donose znatno više dana sa temperaturama iznad 30 stepeni nego pre četiri decenije. Podaci RHMZ-a pokazuju da je prosečan broj tropskih dana u najtoplijim gradovima porastao sa 21 na čak 56 godišnje.

Negotin sa prosečno 64 tropska dana godišnje, Ćuprija sa 62 i Beograd sa 60 prednjače na listi najtoplijih gradova u Srbiji, pokazuju zvanični podaci za period od 2021. do 2025. godine.

Na listi gradova sa najviše dana u kojima temperatura dostiže ili prelazi 30 stepeni nalaze se i Niš (59), Leskovac (58), Sombor (56), Novi Sad (55), Vranje (54), Kikinda (53) i Veliko Gradište (52).

U periodu od 1980. do 1990. godine gradovi sa ove liste imali su u proseku svega 21 tropski dan godišnje.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da ovi podaci jasno pokazuju da se klima u Srbiji drastično promenila u poslednjih nekoliko decenija.

„Nekada smo godišnje imali 20 tropskih dana, dok ih danas ima i do 60. To znači da imamo oko dva meseca sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad 30 stepeni“, objašnjava Ristić i dodaje da je ovakav trend direktna posledica klimatskih promena koje su posebno izražene na Balkanu.



Autor: D.S.