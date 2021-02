Stigli snimci sa Marsa: NASA objavila trenutak spuštanja rovera na crvenu planetu (VIDEO)

Od trenutka kada se aktivirao padobran, sistem kamera je prikazao čitav proces spuštanja, prikazujući dinamičnu vožnju rovera do kratera Jezero.

Snimak započinje 11 kilometara iznad površine i prikazuje otvaranje najvećeg padobrana ikada poslatog van Zemlje, a video se završava dodirom rovera i kratera.

NASA just released video of the Perseverance rover landing on the surface of Mars https://t.co/l5iBWrjN5p pic.twitter.com/A538QmoX9N