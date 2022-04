NJENA PESMA VEĆ 20 GODINA DRMA KLUBOVE: Mina Kostić svojim čuvenim duetom i dan danas zna da dovede atmosferu do usijanja!

Ni jedna pesma ne može da prevaziđe „Slaviju“.

Navikli smo da je ekipa emisije „Whatzuuuuup“-a uvek na pravom mestu u pravo vreme i da gledaoce RED TVa izveštava o svim bitnim i aktuelnim događajima i temama kada su poznate ličnosti u pitanju. Voditelj Ilija Božinović publici kraj velikih ekrana predstavio je intervju sa poznatim domaćim glumcem Mimom Karadžićem, a povod je bila njegova predstava „Sportsko srce“. Pevačica Mina Kostić govorila je pred RED TV kamerama povodom svog novog dueta „Pokloniću svakom sudbinu svoju“, ali se dotakla i neprevaziđenog hita „Slavija“ , a Ilija je predstavio i dobitnike prestižne Gremi nagrade, koja se održala 64. put u Las Vegasu.

Popularna pevačica Mina Kostić za emisiju „Whatzuuuuup“ govorila je o svojoj novoj pesmi koja nosi naziv „Pokloniću svakom sudbinu svoju“, o čuvenom mega hitu „Slavija“ koja je obežila generacije, a tu su i neizostavne teme iz privatnog života.

Mina je ekipi ove omiljene emisije o poznatima priznala da ni jedna pesma ne može da prevaziđe njen hit „Slavija“ , koji je snimila sa pokojnim Džejem Ramadanovskim pre neverovatnih dvadeset godina. Presrećna je što je ova pesma zauzela posebno mesto kod publike i što je dobila na toj jačini, jer prvi put kada je čula – znala je da je to to i da je baš Džej pravi izbor koji bi upotpunio svojim vokalom ovakvu numeru. Raduje je što je „Slavija“ postala antologijska pesma i što je svi pevaju – i narodnjaci i zabavnjaci. Danas, kada peva ovu pesmu, emocije su joj identične kao pre dvadeset godina – a još tada je znala da će biti veliki hit. Posle pauze Mina se vratila na velika vrata, izdala je novu duet-pesmu „Pokloniću svakom sudbinu svoju“ sa mladim pevačem Savom Čiplićem. Ona je uvek bila neko ko podržava mlade nade i zadovoljna je što je ovako mladoj i talentovanoj osobi pružila priliku, kao i što njihova pesma za nepunih mesec dana ima preko milion pregleda na Youtube-u. Minina ćerka Anastasija počela je da se bavi manekenstvom i Mina je iskreno odgovorila pred kamerama RED TVa da njena mezimica od nje ima totalnu podršku, kao i da joj manekenski poziv odlično ide. Trenutno je ne vidi u pevačkim vodama, niti misli da bi Anastasija želela da se bavi pevanjem, ali ako bi došlo do toga da Anastasija to ipak poželi – od Mine može da očekuje potpunu podršku. Mina bi želela da napravi solistički koncert i ta želja datira još pre korone. Oseća da to duguje publici koja voli njene pesme i prati njen rad već pune dve decenije i nada se da će tu želju uskoro i ostvariti.

Proslavljeni glumac Mima Karadžić, govorio je o svojoj predstavi „Sportsko srce“, da li se nekada desilo da zaboravi tekst kada je na sceni, novim projektima, ali i neostvarenom glumačkom angažmanu.

Voditelj Ilija Božinović, za kraj emisije „Whatzuuuuup“ predstavio je i dobitnike prestižne Gremi nagrade, koja se održala 64. put u Las Vegasu.

Autor: S.P.