BRUTALNO IŽIVLJAVANJE! Fudbaler Vest Hema ZAPREPASTIO navijače: Šutirao MAČKU kao da je lopta, a onda se oglasio.... (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Defanzivac Vest Hema Kurt Zuma mogao bi krivično da bude gonjen nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak kako maltretira mačku u svom domu, prenosi "The Sun".

Osvajač trofeja Lige šampiona za prošlu sezonu, sada igrač Vest Hema, pokazao je brutalnost prema kućnom ljubimcu zbog kojih su navijači zatražili hitnu reakciju kluba, kao i svih relevantnih službi.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j