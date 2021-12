SVEDOČENJE MAJKE UBIJENOG GORANA LEDI KRV U ŽILAMA: Otkrila jedan jeziv detalj u vezi sa Džonićem i PIŠTOLJEM!

Majka ubijenog Gorana je posvedočila da je Džonić bio agresivan i da mu nije bio problem da poteže pištolj.

Goran Džonić (59) iz Moravca, koji se sumnjiči da je 26. septembra ubio i opljačkao svog brata od tetke Gorana Đokića (57), snaju Gordanu (56) i bratanicu Lidiju (25) i ranije je potezao pištolj na članove svoje porodice, piše "Blic".

U niškom tužilaštvu je juče svedočila majka ubijenog Gorana, koja je rekla da je Goran Džonić bio agresivan i da mu nije bio problem da poteže pištolj čak i na članove svoje porodice.

Ona je, navodno, kazala da joj se Džonićeva majka jednom požalila da joj je sin pretio pištoljem i tražio joj novac, s obzirom na to da su i ona i njen muž devizni penzioneri.

Tokom istrage, Džonić se najpre pravio nevešt, pa je rekao da nije posebno spretan u rukovanju oružjem, mada mu je kao nekadašnjem pripadniku MUP bilo dostupno, da bi, možda poveden sujetom u jednom trenutku ipak priznao da, kako je kazao, "može i u mraku da ga lako sastavi i rastavi".

On je probao da skine odgovornost sa sebe, govoreći tokom saslušanja da je pištolj bio pokvaren.

Kazao je da je pištolj nabavio kako bi zaštitio roditelje jer su devizni penzioneri, pa su mogli da postanu meta pljačkaša. Međutim, naglasio je da ga oružje uopšte nije interesovalo, te da se pokvarilo.

- Pritisnut dokazima, priznao je da se taj kvar sastojao u tome što je pištolj zarđao. Ti navodi ga dodatno inkriminišu iz jednostavnog razloga jer je on vrlo vičan majstor, 'svaštar', sposoban da popravi mnoge stvari. Između ostalog i svoj motor je popravljao, a onda je sasvim jasno da ako je to bio u stanju, s obzirom na to da se radi o složenom sistemu, da je bez ikakvih problema mogao da i pištolj dovede u funkcionalno stanje. Veštačenje će pokazati da li je iz tog pištolja pucano, ali je nesporno da je mogao da ga popravi ako je stvarno bio u kvaru - naveli su ranije sagovornici upoznati sa slučajem.

Porodica Đokić ubijena je između 26. i 27. septembra, a prema dosadašnjim podacima iz istrage, svi dokazi upućuju na to da je zločin počinio sam Džonić.