SAHRANJEN ALEKSANDAR NEŠOVIĆ UBIJEN NA SENJAKU - Kilometarska kolona prijatelja i rodbine oprostila se od Baje (FOTO)

Aleksandar Nešović Baja, sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju, a veliki broj rodbine i prijatelja došlo je da se oprosti od Baje.

Opelo je završeno i kolona je krenula ka grobnici. Neutešnu suprugu pridržavaju da ne padne.

Nepregledna kolona ljudi pristiže da se oprosti od muškarca ubijenog na Senjaku.

Za sada ima više od oko 200 ljudi i još uvek pristižu.

Brojni prijatelji i članovi porodice okupili su se u velikom broju da odaju počast i da se, kako dolikuje, oproste od svog prijatelja, brata i kuma.

Telo je ispred crkve, a sanduk je prekriven cvećem.

Čitulja supruge Jelene: - Nedostajaće mi tvoj glas, smeh, tvoj zagrljaj i mir koji sam imala pored tebe. Bio si moja snaga, moja sigurnost i najnežnije srce koje sam poznavala. Hvala ti što si me voleo tako iskreno i snažno. Zauvek ću te čuvati u srcu - navela je Jelena u čitulji za voljenog supruga.

Podsećamo, 26. maja potvrđeno je da telo pronađeno u buretu nedaleko od Inđije pripada Aleksandru Nešoviću Baji, a istog dana je objavljen i datum kada će se održati njegova sahrana.

Aleksandar Nešović je ubijen 12. maja nakon 23 časa, u "Restoranu 27" na Senjaku. Tokom istrage uhapšeno je 11 lica osumnjičenih za ubistvo i pomaganje u ubistvu i prikrivanju dokaza.

U četvrtak 21. maja, policija je u prisustvu tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policije u Inđiji, pronašla telo u buretu za koje se sumnjalo da je Aleksandar Nešović, što su jučerašnji DNK rezultati i potvrdili.