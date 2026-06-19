MAJKA DEČAKU UBICI POSLALA PORUKU 2 MINUTA PRE MASAKRA, EVO ŠTA JE U NJOJ PISALO! Pre nego što je zapucao razgovarao sa čuvarom Draganom: Otkriveno šta se sve dešavalo zlokobnog 3. maja i noć pre

Viši sud u Beogradu izrekao je juče u 10 sati presudu roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća Dragan Martinović opisao je na koji način je dečak ubica izvršio nezapamćeni zločin koji je trajao 2 minuta i 1 sekundu.

Naime, dečak ubica se vratio iz etno sela sa drugom i njegovom majkom pre roditelja i sestre. Bio je sam. On je ušao u stan, a majka ga je pozvala posle minut. On je posle nekoliko minuta stavio stolicu ispred ormama u kom se nalazilo oružje, a kad je primetio kameru, smejao se i mahao a potom ju je onesposobio. Dečak ubica je rekao da je stavio majicu preko kamere.

Utvrđeno je da jeotac u tom periodu koristio aplikaciju za kontrolu kamere u stanu.

Dečak ubica je izvadio iz ormara dva pištolja, sa ukupno 92 metka i rekao je da je planirao sve da ih iskoristi.

Pištolje je stavio stavio u fioku radnog stola gde ih je držao do ujutru.

Potom je dečak ubica izvršio različite pretrage na internetu poput "Ministarstvo odbrane Ukrajine", "mobilni telefoni, tarifni paketi, internet".

Oko 2 ili 3 časa, uoči masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", dečak ubica je u kupatilu pravio molotovljeve koktele i sakrio ih je u radnom stolu. Imao je zamisao da ih baci na vrata učionice i da spreči ukoliko bi neko pokušao da interveniše.

Potom je ponovo pretraživao na internetu "Srbija uvodi doživotne kazne", "da li se može otvori brava pištolja". Poslednja pretraga na internetu je zabeležena oko 5.30 časova.

Dečak ubica je oko 6.20 izvršio pretragu na internetu "Moj ES dnevnik".

Iako je trebalo da zajedno krenu oko 8 sati, Miljana Kecmanović je sa ćerkom otišla iz stana u kojem je sam ostao dečak ubica.

On je napravio sliku gde je na tepih stavio dva pištolja, okvire za pištolj i četiri Molotovljeva koktela. U stanu je repetirao "češku zbrojevku".

Oružje i municiju je stavio u svoj ranac.

U 8.31 sati je Miljana dečaku ubici poslala poruku: "Jel si uspeo da stigneš na čas", a dečak ubica je dva minuta kasnije ušao u hodnik škole i stao.

Pričao sa čuvarom pre nego što ga je ubio

Čuvar Dragan je otvorio vrata i razgovarao sa dečakom ubicom nekoliko minuta.

Dečak ubica je potom sa rancem okačenim oko struka sa prednje strane ušao u hol.

Dragan je ustao sa pulta i okrenuo leđa dečaku ubici kada je on iz ranca izvadio pištolj i ispalio prvi hitac.

U holu škole je ubio Dragana, Anu Božović, Bojanu Asović i Sofiju Negić.

Kroz hol se kretao i zamenio prvi okvir. Pucao je i u pravcu dečaka koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio.

Kretao se kroz hodnik gde je došao do kabineta istorije. Unutra je bilo 23 đaka, nastavnica istorije i student na praksi.

Dečak ubica je izjavio da je nasumično pucao i da mu se ništa nije otelo kontroli.

U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, a 34 su pogodile žrtve.

U učionici su pronađena dva okvira i ranac dečaka ubice u kojem su pronađeni: pištolj, okvir sa 10 metaka, Molotovljevi kokteli, majica, šorc, digitron, selotejp, lenjir...

On je potom izašao kroz prozor učinioce. U školskom dvorištu je odbacio pištolj bez metka u cevi. Dečak ubica je rekao da je to odbacio da bi zaštitio sebe.

Potom je trčao prema drvetu gde je seo i rukama se uhvatio za lice gledajući u istom pravcu oko minut.

Pozvao policiju i rekao šta je uradio

Zatim je otrčao na drugi kraj dvorišta odakle je pozvao policiju. Tada je rekao da je pucao, da je uzeo očev pištolj, da je ranio nekoga, ne zna koga i ne zna koliko njih, da je to učinio zato što je psihopata, da mu nije niko rekao da je psihopata, da nije bio ljut, jednostavno se osetio tako. Rekao je da je morao da se smiri i rekao je gde je ostavio pištolj. U toku razgovora je i uhapšen.

Dečak ubica je rekao da je zvao policiju jer je mislio da je to ispravno, a plašio se da neko može da ga povredi ili ubije.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je veštačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dečak ubica je ispričao da je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima dece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

Takođe, pretraživao je na internetu "kompleks niže vrednosti i kompleks niže vrednosti su dva lica iste medalje", "antisocijalno ponašanje kod dece", "revidirani portret psihopata", "antisocijalni poremećaj ličnosti", "sajt češka zbrojevka", "volim životinje da li i dalje mogu da budem psihopata", "zašto užasni ljudi i dalje mogu da vole životinje", "smrtna kazna u Srbiji", "Srbija uvodi doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta", "razlika između psihopata i normalnih ljudi".

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsetimo,otac je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a majka na dve godine i 11 meseci zatvora.

Nakon presude, oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Predsednik sudskog veća izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dečak ubica masakr počinio za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u čuvara Dragana.

Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline, koja je 3. maja 2023. godine ubijena u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar", oglasio se za Blic TV nakon današnje presude kojom su roditelji ubice njihove ćerke oglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne. On je po izlasku iz suda naveo da je prezadovoljan presudom i poručio da je sadašnji sudija Dragan Martinović, koji je doneo odluku "maestralno uradio svoj posao".

Advokat Stefan Ćorda naveo je da on i njegove kolege advokati koji su zastupali porodice žrtava u OŠ "Vladislav Ribnikar" ne mogu da ulože žalbe na presudu, već samo tužilaštvo na visinu izrečene kazne, kao i odbrana Kecmanovića koja može da se u celosti žali na presudu.

- Imajući u vidu da ovaj postupak teče u blagovremenim rokovima, očekujem da ćemo do kraja godine da imamo rasplet - naveo je Ćorda.

Predsednik sudskog veća Dragan Martinović, tokom obrazloženja presude govorio o oružju koje je pronađeno kod Kecmanovića.

Autor: D.B.