Predsednik Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima u punoj hali "Čair" u Nišu.

Srpska napredna stranka održava danas predizborne skupove u Nišu i Paraćinu. Na njima govori predsednik SNS Aleksandar Vučić.

Poseban doček za Vučića U hali "Čair" začuli su se i zvuci trube, kojima će Nišlije dočekati Aleksandra Vučića.

"Čair" prepun pre početka obraćanja

Vučića je u gradu na Nišavi dočekao veliki broj ljudi, koji su mahali zastavama Srbije i Srpske napredne stranke.

Iako je predizborni skup u Nišu najavljen za 17 sati, mnogo pre toga hala "Čair" je već bila dupke puna.

17:20 - Okupljenima se obratio predsednik Vučić: Srbija će ostati slobodna i slobodarska

Drage Nišlije, građani Srbije, hvala vam na neverovatnom dočeku - rekao je Vučić posle višeminutnog aplauza u "Čairu". Vučićev govor dočekan je povicima "Pobeda" i "Aco, Srbine".

Neću da vas gnjavim puno, ne brinite. Došao sam da vam kažem, ne nadajući se ovakvom dočeku, veliko hvala za sve što ste uradili u prethodnim godinama. Mi gotovo uvek nezadovoljno gledamo na urađeno, ali ako se setite, Nišlije, koliko su nam fabrika uništili i zatvorili, nismo sanjali da možemo da se oporavimo. Negde 2014. sam rekao da je važno da podignemo Niš jer bez toga nema Srbije. Nema Srbije bez mnogo snažnijeg i jačeg Niša.

Vučić je dodao:

- Rekao sam tada da idemo u Niš, razgovarao sa ljudima iz privrede, sa svima iz Vlade i rekao da dovodimo investitore u Niš. Doveli smo sedam, sada i osmu fabriku za kratko vreme, upravo ćemo da ulozimo više od 60 miliona da bismo dovodili i devetu i 10. 11. i 12. fabriku u Niš, da nemamo problem nezaposlenosti - kazao je Vučić.

Vučić kaže da se auto-put gradi i do Prištine, i do Kuršumlije, i do Prokuplja, a posle svih auto-puteva, Niš će dobiti i brzu prugu. Dodaje da će nepunih 300 miliona koštati brza pruga do bugarske granice. Na taj način, Niš će biti povezan i sa zemljama iz regiona, ne samo sa Beogradom. Isto je, dodaje, do makedonske granice.

- To dovodi nove investitore i nećemo stati. Uložićemo desetine miliona evra jer hoćemo još fabrika u Nišu. Nismo zadovoljni samo onim što je dosad urađeno - kaže Vučić.

Na kritike povodom izgradnje stadiona, Vučić kaže da on košta 59 miliona evra i da će početi da se gradi u maju.

- Real sa Nišave haraće Evropom u najboljim uslovima! Hoćemo najbolje stadione u Evropi za našu decu - kaže Vučić.

Dodaje da narod hoće dela, one koji će da rade, one koji daju rezultate, a ne samo one koji loše govore o drugima.

- Pre neki dan su momci u Kragujevcu glumili mangupe, pa su nam pokazivali srednji prst. Nećemo ni da se svađamo sa njima, ni da se bijemo. Naš odgovor će biti papir i olovka 3. aprila. Odgovor je: nemojte da nam psujete majku, uradite nešto. Uzmite ciglu, malter, uradite nešto, nema ništa od psovanja majki - kaže Vučić.

Mir i stabilnost, dodaje, nisu zauvek dati već za to moramo da se borimo. Srbija će, kaže, čuvati dostojanstvo, ponos i ostaće slobodna i slobodarska zemlja.

Ponosan sam na to i građani razumeju da sami želimo da čuvamo svoje nebo i zemlju. Poštujemo NATO, ali ne možemo da mu zaboravimo šta su radili 1999. u našoj zemlji. Samo hoćemo da brinemo o svojoj budućnosti i bezbednosti.

On se zahvalio damama koje su stub našeg društva, a zahvalio se i svima koji će 3. aprila dati svoju podršku njemu i SNS.

- Ljudi slobodno hoće da kažu da je Srbija veća i važnija od vaše mržnje i zato će ljudi i glasati za Srbiju. U Nišu sam proveo više vremena nego svi predsednici od 1945. na ovamo zajedno. Dao sam sve od sebe da čitav jug Srbije krene napred, borio sam se svaki dan i hvala vam što ste me ovako dočekali - rekao je Vučić.

Hvala na ovakvom dočeku, pamtiću ga dok sam živ. Idemo da pobedimo 3. aprila, ubedljivije nego ikada.

17:03 - Prof. dr Danica Grujičić: Mir i dalji stabilan razvoj, to je ono što nam treba

Prisutnima se najpre obratila prof. dr Danica Grujičić.

- Kada je KC u Nišu prvi završen bila sam veoma srećna da jug Srbije bude prvi u nečemu što je dobro. Moram priznati da sam malo bila ljubomorna neverujući tada da ću doživeti da uđem u novi KC u Beogradu. Za kratko vreme dokazali smo da bolnica može da se izgradi za samo nekoliko meseci. Imali smo sve vakcine onda kad se u Evropi čekalo u redovima, odgovorno tvrdim da smo imali dovoljan broj mašina da možemo svakom da pomognemo - rekla je ona između ostalog i dodala:

Sada se povezujemo putevima, Srbija je postala bliža i tu ne sme biti kraj. Odgovorna politika koja je takva da razgovaramo sa svima, imamo prijatelje svuda, to je ono što nama treba, mir i dalji stabilan razvoj.