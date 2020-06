Danas je zvanično moj 100. dan borbe sa Kovidom-19. Prve simptome osetila sam 17. marta, nedugo nakon što se moja 16-godišnja ćerka testirala na virus i dobila pozitivan rezultat. Tako svoju priču za Hafington Post počinje En Valas iz SAD, koja preko tri meseca bije bitku sa korona virusom, a ovo je njena priča.

"Kada su mi lekari rekli da ću dve nedelje morati da budem u karantinu, to mi je zvučalo predugo. Pojma nisam imala šta me zapravo čeka.

Otkad sam dobila pozitivan rezultat, rado sa ljudima na društvenim mrežama delim svaki detalj svoje bolesti i mnogi mi pišu tražeći savete i iskustva. Evo nekih najčešćih dilema koje mi šalju.

PLAŠIM SE DA KAŽEM LJUDIMA DA IMAM KORONA VIRUS

Moramo da se rešimo ove stigme. Stid neće pomoći nikome i ako ste bolesni, treba vam pomoć i podrška. Znam to iz prve ruke - nedeljama nisam mogla da uradim ništa nakon što sam se razbolela.Nisam mogla ni da pričam - nisam imala dovoljno kiseonika ni za to. I danas, tri meseca kasnije, svakodnevni poslovi me ostave bez daha. Ovo nije trenutak da se osamite. Naravno, ne treba nikog da izlažete opasnosti, ali neko treba da vam donosi hranu i pomogne vam.

NIKO NE VERUJE DA SAM I DALJE LOŠE, PROŠLO JE 2 MESECA

Ja sam imala sreće da niko u mom okruženju nije pomislio da se foliram. Tri meseca otvoreno pričam o svom iskustvu i činjenica je da mnogi pacijenti još dugo nose posledice ovog virusa. Verujte im. U ova tri meseca naišla sam na mnogo ljudi koji prolaze kroz isto.

LEKAR KAŽE DA IMAM BLAGE SIMPTOME I DA OSTANEM KOD KUĆE, ALI TO JE BILO PRE 2 MESECA I NIJE MI BOLJE

Ako ste vi ili neko koga znate bolesni od Kovida-19, morate da zahtevate najbolju moguću negu. Trenutno je pandemija, bolnice i lekari su preopterećeni i suočavaju se sa nepoznatom bolešću.

I sama sam morala da obavim nebrojeno mnogo poziva i da insistiram da me testiraju. Ima mnogo protivrečnih informacija.Morate da insistirate u traženju nege za sebe. Kovid-19 još dugo neće otići i prioritet mora da vam bude vaše zdravlje, kao i zdravlje svih vaših", rekla je ona.