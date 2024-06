ŠOK ZA NAVIJAČE: Zek Ledej napušta Partizan?!

Košarkaši Partizana završili su ovu sezonu bez osvojenog trofeja, zbog čega je najavljena potpuna rekonstrukcija ekipe. Pojedinim igračima ističe ugovor, a iz kluba bi neočekivano mogao da ode i Zek Ledej.

Kako prenosi poznati italijanski novinar Andrea Kalconi, krilni centar mogao bi da se vrati u Armani iz Milana. Isti izvor navodi da je Amerikanac čak potpisao predugovor sa "manekenima", kao i da njegovog eventualni dolazak ne znači da će ekipu napustiti Nikola Meli, koji takođe igra na istoj poziciji kao i Ledej.

Iako ima ugovor sa Partizanom još godinu dana, moglo bi da se dogodi da ovog leta napusti "parni valjak" u koji je stigao pre tri sezone i to upravo iz Armanija.

💣🚨BOOM: Olimpia Milano made an important offer to Zack Leday. The player has a contract until 2025 with Partizan. Leday has already signed a pre-contract. His negotiation has NOTHING to do with the renewal of Nicolò Melli.#Euroleague #Eurolega #kkp #Partizan #Olimpia #Milano pic.twitter.com/bki3COzyex