Alergije na hranu kod dece i uloga probiotika

Kada razmišljamoo ishrani našeg deteta, u toj situaciji svaki roditelj zna koliko deca mogu biti izbirljiva i zahtevna u jelu. Ovo se posebno odnosi na situacije kada deca odbijaju neke poželjne zdrave namirnice, poput spanaća ili brokolija.

Ipak, izbirljivost nema nikakve veze sa odbijanjem neke dece da jedu određena jela. Prema jednom istraživanju o alergijama na hranu, otprilike jedno od svakih 13-oro dece je alergično na najmanje jednu namirnicu. Oko 40 odsto te dece imalo je teške reakcije opasne po život u dodiru sa alergenom namirnicom.

Veliki problem je što većina roditelja ne zna da li njihova deca imaju alergije na hranu, sve dok ne probaju tu namirnicu po prvi put i ne reaguju. Zato je važno da roditelji- kao i nastavnici, bebisiterke i svi ostali koji provode vreme sa detetom- budu upozoreni na znake alergije na hranu.

Koja hrana izaziva alergije kod dece?

Kada dete ima alergiju na hranu, njegov imuni sistem preterano reaguje, proizvodeći antitela na hranu kao da je virus, ili neki drugi opasan napadač. Ova imunološka reakcija je ono što proizvodi simptome alergije.

Najčešći okidači alergija na hranu kod dece su sledeće namirnice:

• koštunjavi plodovi (kikiriki,orasi, bademi, indijski orasi, pistaći)• kravlje mleko• jaja• riba i morski plodovi (školjke, škampi, jastozi)• soja• pšenica

Simptomi alergije na hranu

Prava alergija na hranu može uticati na disanje, crevni trakt, srce i kožu vašeg deteta. Dete sa alergijom na hranu će razviti jedan ili više od sledećih simptoma, u roku od nekoliko minuta do sat vremena nakon što pojede hranu na koju je alergično:

• gušenje • curenje iz nosa• kašalj• dijareja• vrtoglavica• svrab oko usta ili ušiju• mučnina• crvene kvrge na koži koje svrbe (koprivnjača)• crveni osip po koži koji svrbi (ekcem)• otežano disanje• kijavica• bol u stomaku• čudan ukus u ustima• oticanje usana, jezika i/ili lica• povraćanje

Mala deca ne mogu uvek jasno da objasne svoje simptome, pa ponekad roditelji moraju da tumače šta dete oseća. Vaše dete može imati alergijsku reakciju ako kaže nešto poput:

"Nešto mi je zaglavljeno u grlu."

"Moj jezik je prevelik."

"Svrbe me usta."

"Sve se vrti."

Kada se hitno obratiti lekaru

Neka deca razvijaju tešku alergijsku reakciju, zvanu anafilaksa, kao odgovor na hranu kao što su kikiriki ili školjke. Ako vaše dete ima problema sa disanjem ili gutanjem nakon što nešto pojede, odmah pozovite hitnu pomoć.

Znaci anafilakse uključuju:

• bol u grudima• konfuziju• nesvesticu• kratak dah• oticanje usana, jezika, grla• probleme sa gutanjem• slab puls

Deca sa teškim alergijama na hranu uvek treba da uz sebe imaju auto-injektor epinefrina (adrenalina), u slučaju da se javi alergijska rekacija.

Alergija na hranu naspram netolerancije određenih namirnica: Kako ih razlikovati?

Reagovanje na određenu hranu ne znači nužno da vaše dete ima alergiju na hranu. Neka deca su netolerantna na određenu hranu. Razlika je u tome što alergija na hranu uključuje imuni sistem deteta, dok se intolerancija na hranu obično zasniva na digestivnom sistemu. Netolerancija na hranu je mnogo češća od alergije na hranu.

Alergije na hranu obično su opasnije. Dete će obično morati u potpunosti da izbegava štetnu hranu. Intolerancija na hranu često nije tako ozbiljna. Dete može da jede male količine određene supstance.

Primeri intolerancije na hranu uključuju sledeća stanja:

Intolerancija na laktozu

Dešava se kada detetovom telu nedostaje enzim potreban za razgradnju šećera u mleku. Netolerancija na laktozu može izazvati simptome poput gasova, nadimanja i dijareje.

Simptomi alergije na gluten

Dešava se kada telo deteta reaguje na protein koji se zove gluten, u žitaricama poput pšenice. Simptomi uključuju glavobolju, uznemireni stomak i nadimanje. Iako celijakija- najteži oblik osetljivosti na gluten- uključuje imuni sistem, njeni simptomi su obično usredsređeni na creva. Celijakija može uticati na druge sisteme tela, ali ne izaziva anafilaksu.

Nutritivni alergeni- Osetljivost na aditive u hrani

Ovo se dešava kada telo deteta reaguje na boje, hemikalije kao što su sulfiti ili druge aditive u hrani. Simptomi uključuju osip, mučninu i dijareju. Sulfiti ponekad mogu izazvati napad astme kod nekoga ko ima astmu i ko je osetljiv na njih.

Šta učiniti ako vaše dete ima alergiju na hranu

Ako sumnjate da vaše dete ima alergiju na hranu, posetite svog pedijatra ili alergologa. Lekar može da identifikuje koja hrana uzrokuje problem i da vam pomogne da razvijete plan lečenja. Takođe, u cilju poboljšanja otpornosti imunog sistema u celini, a naročito imuniteta i dobrih bakterija u crevima, preporuka je koristiti probiotske kapi Bebicol® Forte.

BebiCol® Forte kapi sadrže probiotsku kulturu Lactobacillus rhamnosus GG u dokazano efikasnoj dozi od 10 milijardi.

Istraživanje dokazuju da BebiCol® probiotski soj može biti izuzetno koristan kod osoba koje imaju razne vrste alergija kao što su:

1. Atopijski dermatitis2. Alergiju na kravlje mleko3. Alergijski rinitis

Ove studije govore u prilog činjenici da BebiCol® probiotski soj ima blagotvorno dejstvo na površinu sluzokože creva koja je oštećena usled alergije na kravlje mleko, kao i da povoljno deluje na odbrambeni sistem deteta.

Autor: Pink.rs