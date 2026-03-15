Milutin Novović dobio sva četiri 'da', a onda popio žestoke kritike! Njegova mentorka Karleuša se opet ostrvila na Viki! (VIDEO)

Bilo je za dlaku.

Sledeći kandidat ove noći u takmičenju "Pinkove zvezde" bio je Milutin Novović, koji je otpevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Violino ne sviraj", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

On je potom otpevao i pesmu "Pozdravi je pozdravi", koju u originalu izvodi Miroslav Ilić, a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktan prolaz u peti krug.

- Ovo nije za četiri, ali ja imam pravo mojoj devojci da pomognem. Potpuno je pogrešan izbor pesama. Možda si ti njima zgodan, ali to mene ne dotiče, a ti imaš istu boju glasu kao Zoran Gajić koji peva "Dunave, dunave", da si to pogodio, razbio bi. Vrlo lepa boja glasa, nijedan suglasnik krajnji se nije čuo. Izgubio si koncentraciju na moje ne, ti moraš da pevaš, bez obzira šta ovde vidiš, ti si zaboravio i kraj i koji je refren, potpuno si se igubio. To je mentalni sklop takmičara koji mora da se izbori do kraja za svoju poziciju. Dao sam zbog Jelene, ali sledeći put biće ne - rekao je Bosanac.

- Slažem se sa Bosancem, dosta si grešio - rekao je Đani.

- Ja znam da si ti Jeleni omiljeni kandidat, ona ima 356 omiljenih, ali dala sam ti glas jer si imao šmeka. Bilo je tu netačnih tonova, ali si tako šmekerski pevao, tako je dobar odabir pesama - rekla je Viki.

- Bio je Sava centar - rekao je Desingerica.

- Ti si Viki postala gora od Despića, toliko si se okuražila pored Despića, vrati se na onu staru Viki inače si nadrljala. Vas dvoje, i Viki priča sa Despićem, dok neko drugi daje komentar, nije usta zatvorila - navela je Jelena.

- Mislim da si bio bolji prošli put, ova četiri da ti je na kredit, lepo je, šarenica, elegantno - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.