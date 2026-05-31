Srećna sam u ime tvoje devojke! Jelena ponovo oduševljena glasom Elsana Pilice, a onda napravila KISK, pa počela sama sebi da lupa šamare!

Ide direktno u sledeći krug.

Sledeći kandidat ove noći bio je Elsan Pilica koji je izveo pesmu Sinana Sakića "Kuda ideš srećo moja", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on se predstavio i pesmom Ljubomira Đurovića "Zaljubi đetić u Bosanku", a onda je žiri rekao svoje - četiri da za Elsana.

- Sve je bilo divno sem sedam osmina, kratio si fraze, ne bih se ja više upuštao u te eksperimente, sad je već vruće, ali dobar si pevač, dobar si momak, dobar si Crnogorac, nije loše, dobro je, odlično je - rekao je Bosanac.

- Elsane, ti imaš jedan rasan, masan glas, jedan rasan Crnogorac, izašao si kao zvezda, i ovo takmičenje je pokazalo da si ti stvarno Pinkova zvezda. Ti imaš toliko s*ksi glas, toliko ti je predivan glas, da ovaj Despić ne može - rekla je Jelena.

- Meni je to kao igrica neka, ne verujem - rekao je Desingerica.

- Nemaš devojku, nemaš ženu - pitala je Jelena.

- Nemam ženu, a devojku ću verovatno nakon ove emisije imati - rekao je Elsan.

- Ja sam unapred srećna radi u ime tvoje devojke koja će da sluša to dobro jutro, dobro veče, laku noć, stvarno predivno - rekla je Jelena.

- Ja odavno nisam čula ovu pesmu Ljubomira Đurovića, ima mnogo godina kako je umro, ali pesma je ostala, pamti se - rekla je Zorica.

Karleuša je počela da se smeje, a onda je shvatila šta je uradila i počela sama sebi da lupa šamare.

- Ne znam šta mi je, sram me bilo - rekla je Jelena.

Autor: R.L.