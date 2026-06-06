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Izgledaš nestvarno, OČARAVAJUĆE! Desingerica dao 'ne' Anji Tabak, pa je nahvalio kao niko, PRODUKCIJA REAGOVALA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

I ona ide direktno u sledeći krug.

Sledeća kandidatkinja ove noći bila je Anja Tabak koja je izvela Luisovu "Ne kuni me ne ruži me majko", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga ona je izvela pesmu grupe Magazin "Dani su bez broja", a žiri kod nje nije imao nikakve dileme - tri "da" i samo jedno "ne" od Desingerice.

- Prva pesma prebrutalno, nerealno, ja obožavam tvoj vokal, obukla si se i našminkala prelepo, izgledaš nestvarno i u prvoj pesmi mi je bilo toliko očaravajuće, a druga pesma mi je bila malo pretenzična. Retko ko može da peva Rozgu a da prija ušima, u drugoj pesmi je to bilo neprijatno visoko, dinamike ti fali, ne može da budu obe pesme iste. Loš izbor druge pesme - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću se složiti sa Despićem. Iako sam pokušala da mu kažem da da, jer se ta pesma tako i peva, nije takmičarska, ali tačno je da nisi imala dinamike i da su bile neke poluneprijatne frekvencije, ali nisam ti zamerila jer to stvarno tako treba da zvuči. Možda si mogla da budeš malo energičnija i življa, ali to je sve stvar ukusa. To je ako baš želim da ti nađem grešku, ali nisam htela da ti tražim grešku - rekla je Viki.

- Bila si brutalna - navela je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- O ukusima ne treba raspravljati, meni si bila dobra - rekao je Bosanac.

Ognjen Amidžić je odlučio da ona ipak ide direktno u sledeći krug, i dao joj glas podrške.

Autor: R.L.

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