Premijerka Srbije o odluci Prištine: Ne poštuju sporazume, BORIĆEMO SE

"Sve što mi radimo i što smo uradili u prošlosti u trgovini s našom pokrajinom, sa Kosovom i Metohijom, u skladu je sa Cefta sporazumom", istakla je premijerka Brnabić.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, povodom novih mera Prištine, da te mere s reciprocitetom nemaju baš nikakve veze i najavila da će se država, kao i do sada, boriti diplomatskim sredstvima kako bi se ta situacija rešila.

„Sve što mi radimo i što smo uradili u prošlosti u trgovini s našom pokrajinom, sa Kosovom i Metohijom, u skladu je sa Cefta sporazumom“, istakla je premijerka Brnabić.

Ona je ukazala da ne mogu postojati mere reciprociteta ako to nije u skladu sa Cefta sporazumom o slobodnoj trgovini, koji je i Priština potpisala.

„Ako žele da se promeni Cefta sporazum, onda sednemo kao Cefta sekretarijat i promenimo sporazum, ali to da menjate neke stvari, a da su te stvari u suprotnosti sa sporazumima koje ste potpisivali – Cefta sporazumom, a samim tim i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (sa EU) - onda je to isto kao da imate takse od 100 odsto i to je kršenje oba ta sporazuma“, naglasila je premijerka.

Brnabićeva je istakla da je prvi preduslov da se bude deo normalnog, civilizovanog sveta poštovanje sporazuma koji su potpisani, a što Priština ne čini.