Povodom uređivačke politike medija koji sebe nazivaju objektivnim i profesionalnim, imali smo prilike da vidimo psovke upućene predsedniku Vučiću. Marketinški stručnjak Nebojša Krstić nazvao je sve to poražavajućim za publiku i gledaoce koji su imali prilike da čuju psovke koje je izrekao Marko Vidojković.

Kako Krstić navodi, Vidojković, koji je izneo gnusne optužbe na račun predsednika, uvredio se na to što je Vučić uporedio Javni servis sa tajkunskom televizijom N1, a to u stvari dovoljno govori o kvalitetu N1. Ovim je, kako Krstić ističe, Vidojković pokazao svoje mišljenje o N1.

- Ovde bi, da se oni pitaju, davno desilo fizičko nasilje, ali, pošto druga strana ima dramatično veći broj pristalica, a njihova strana nema, broj pristalica se meri statističkom greškom, i zato ne napadaju, inače bi - naveo je Krstić.

- Pored toga što smo na sve i svašta oguglali, pored toga što nam je sve dostupno, ja mislim da se javnost nikada neće navići na ovu vrstu vulgarnosti i nasilja nad javnošću. Onaj ko koristi ovajav jezik, sam sebe ubija. Da imaš šta da prigovoriš Vučiću, ti bi mu prigovorio, a ako se pritužba svodi na psovanje majke, to dosta govori, i kaže da ništa nema da mu se prigovori - rekao je Krstić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, dodaje da su ovakvim činom uvređeni svi građani Srbije, jer je predsednik države neko ko predstavlja celu Srbiju.

- U drugim zemljama bi se to sankcionisalo, a ovde su izostale rekacije Šolakovih i Đilasovih medija, jer oni ne mogu da reaguju na svog voditelja. Videli smo posle i izvinjenje koje je nastavak tog vređanja - rekao je Milovanović.

Kako je dodao Milovanović, dan ranije, poslanica SNS-a Nevena Đurić, rekla je u političkoj debati dve kvalifikacije, da su politički protivnici derišta i diletanti, što je ovo od juče i dokazalo.

- To nismo videli u istoriji parlamentarizma Srbije, i vi dan kasnije imate vulgarno vređanje, a oni svi ćute. Po njima je sve to normalno, u redu, a ako neko pusti muziku u blizini stana gde živi Đilas, onda dobijemo njega koji plače i cmizdri... On bi za ovo ridao pet godina, ali njemu to nikada niko nije uradio - dodao je Milovanović.

Novinar Marko Matić navodi da ovde postoje dve namere. Govoreći o Vidojkoviću psovke su, kako dodaje, njegov imidž, a sve što je izrečeno, jeste pokušaj da se privuče pažnja.

Sa druge strane, govoreći o drugoj nameri sramnog govora, Matić dodaje da to jeste podizanje lestvice u ekstremnom govoru, gde je verbalno nasilje uvek uvod u fizičko.

- Ovakvom govoru nema mesta u privatnom, a kamoli u javnom govoru - nastavio je Matić.

