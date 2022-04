Vučević: Četiri godine od otvaranja Žeželjevog mosta, krećemo u izgradnju četvrtog novosadskog mosta, od nacionalnog značaja

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević ponosan je što će Novosađani u naredne dve godine moći uživo da gledaju kako se grade novi mostovi u njihovom gradu.

Veruje da će to generacije pamtiti, i da će biti ponosni što su savremenici graditelja mostova. On, međutim, navodi bi, kada su u pitanju veliki, kapitalni projekti kao što je izgradnja mostova, bilo krajnje neozbiljno da govorimo o „tempiranju tajminga“ u odnosu na termin izbora.

Ni pre 10 godina, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast u Novom Sadu, nismo „gađali“ termine, već smo u sve projekte ušli sa ogromnim entuzijazmom, željom i namerom da unapredimo život Novosađana, i da oni to što pre vide i osete. Od mog prvog dana u kabinetu gradonačelnika Novog Sada, prate me snovi o novim mostovima, o tome da naš Novi Sad toliko uzdignemo i unapredimo, u svakom segmentu života, i da budemo u stanju sami da gradimo nove mostove, ono što su i mnogi pre nas sanjali ali nisu uspeli da dosanjaju. Prvi zadatak je bio da završimo Žeželjev most, i u tome smo uspeli uprkos brojnim političkim opstrukcijama od strane bivše pokrajinske vlasti, žutog Pajtićevog režima, koja je prevarila ne samo Novosađane, već i EU kao finansijere izgradnje mosta. I na otvaranju Žeželjevog mosta, u avgustu 2018. godine, rekao sam da je Novi Sad spreman ide dalje da gradi nove mostove. Četiri godine nakon toga, krećemo u izgradnju četvrtog novosadskog mosta, kao projekta od nacionalnog značaja koji će biti deo međunarodnog drumskog koridora, ali krećemo i u izgradnju pešačko – biciklističkog mosta koji će spojiti grad sa Petrovaradinskom tvrđavom – ističe prvi čovek Novog Sada.

Prirodno je da se Beograd i Novi Sad sretnu i budu megapolis

Kada je reč o ideji da se Novi Sad i Beograd spoje u megapolis, Vučević precizira da je mislio na modernu megaregiju, “koja se u nekim segmentima može razlikovati, ali je čine zajedništvo u političkom, ekonomskom, kulturnom, obrazovnom aspektu, dok u smislu urbanizacije predstavlja jednu celinu”.

U svetu ima bar 15 primera savremenih megalopolisa koji su ranije formirani ili su još u procesu razvoja i stvaranja. Siguran sam da su Beograd i Novi Sad nikada bliži, pre svega zbog novoizgrađene brze pruge, i prosto je prirodno da ćemo se sresti kao megapolis – uveren je on.



Titule su postale naš brend, očekujemo benefite pre svega u turizmu

Gradonačelnik Novog Sada osvrnuo se i na činjenicu da je vojvođanska prestonica ovenčana sa dve evropske titule - kulture i mladih, što joj je dodatno pomoglo da postane međunarodno poznata destinacija.

Rekao bih i zbog te dve titule koje su kruna našeg višegodišnjeg rada i strategije u oblastima kulturnog stvaralaštva i politike prema mladima. Titule su postale naš novi nacionalni brend, i rezultate tek očekujemo, posebno kada su u pitanju benefiti od turizma. S druge strane, Novi Sad je poslednjih godina postao neizostavna tačka na mapi investicionih destinacija u ovom delu Evrope, i s pravom ga nazivaju „silicijumska dolina“ jer je ovde centar gejming i IT industrije. O Novom Sadu se priča i u Holivudu, i već je postalo urbana legenda kako je Kijanu Rivs prošlog leta viđen kako šeta Novim Sadom, gde je inače animiran njegov lik za potrebe holivudskog blokbastera. Eto, pored svetskih zvezda koje znaju za Novi Sad kao mesto Egzita, sada i glumačke mega zvezde imaju razlog za dolazak ovde. I jako je važno to što godinama unapređujemo kompletan ambijent, a ne samo jedan segment života. A rezultati na kraju uvek dođu. I u ovom momentu, neke od najvećih svetskih kompanija se interesuju za dolazak na novosadsko tržište, bez obzira na globalnu krizu i jednu opštu neizvesnost zbog rata u Ukrajini.



I Levica i desnica jedva će dočekati da se svi ujedine, samo da su protiv SNS

Komentarišući rezultate izbora, Vučević ističe da je činjenica je da je SNS apsolutni pobednik izbora.

Naša lista „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ osvojila je 120 mandata u Skupštini Srbije. Prvi ispod nas imaju oko četiri puta manje mandata. I ponovljeni izbori su samo potvrdili našu ubedljivu pobedu, i to da narod želi da Srbiju vode Aleksandar Vučić i SNS. Mi se u kampanji nismo bavili ni Jovanovićem, ni Zavetnicom, ni Đilasom, pa ni našim koalicionim partnerima iz SPS, .. a svi oni su se bavili nama. I kao što je predsednik Vučić upozoravao, jedva će dočekati priliku da se svi ujedine, i desni i levi, samo protiv SNS –a. Ali narod zna dobro ko je ko i ko je kakav, i u skladu sa tim su im poslali poruke i na ponovoljenom glasanju. Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su apsolutni pobednici svih izbora.

SPS se u kampanji ponašao kao da nije u vlasti, lovili su glasove

Što se tiče koalicije sa SPS, on kaže da kaže da je tačno da u SNS nema jednoglasja po tom pitanju.

I ja ću svoj stav izneti na Glavnom odboru i Predsedništvu stranke, čim bude otvorena ta tema. Sada mogu samo da ponovim jedno lično zapažanje, koje sam već iznosio, a to je da mi se nije dopala kampanja koju je vodio SPS. Nije mi se ni malo dopalo to što su socijalisti patriotski igrali i pevali, busali se u prsa kako neće izdati braću Ruse, koketirali sa emocijama građana umesto da govore o problemima i teškim temama sa kojima se odgovorna vlast suočava, a čiji su deo i oni. Ponašali su se kao da nisu deo vlasti, kao da su našu koaliciju preko noći izbrisali i krenuli u lov na glasove. Možda neki to mogu, ali ja ne mogu i neću da prihvatim da tek tako pređemo preko svega toga.

Za ideju o ponovnim parlamentarnim izborima, ističe da nema problem da ponovim, mada dodaje da je predsednik Vučić već rekao da nije saglasan sa tim predlogom, jer bi to značilo da 10 meseci u najtežim uslovima nemamo vladu.

Činjenica je da SNS ima većinu u Parlamentu sa svojim partnerom Savezom vojvođanskim Mađara, a sigurno ima još onih koji bi nam se rado pridružili. Dakle, pitanje legitimiteta apsolutno ne postoji, a ti koji su ga lažno nametali videli su prošle subote na ponovljenom glasanju kako lažovi prolaze kod naroda. Hipotetički, i da moj predlog bude prihvaćen, pobeda Srpske napredne stranke bi bila još ubedljivija.

O susretu Vučića i Đilasa

Video sam da je Đilas danima prolazio kroz toplog zeca samo zato što je otišao na razgovor sa svojim predsednikom. Na stranu to što mislim da bi i ti koji su ga pljuvali uradili isto, čak bi trčeći otišli da im se ukazala ista prilika. Ali to sve govori o njima, ko su i kakve su im stvarne namere. Krajnje je licemerno zamerati nekome što je spreman na dijalog, a tobože se zdušno zalažete za dijalog, pa kukate kako ga nema, tužakate svoju zemlju Briselu i kojekuda. I onda kada je vaš neformalni lider Đilas pokazao da je spreman za dijalog, vi ga nazivate izdajnikom. Nije Đilasov odlazak kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića bio jabuka razdora u opoziciji. Oni su se sami mnogo ranije rasturili, jer osim mržnje nemaju ništa drugo. Zapravo su bili veštački sastavljeni, ujedinila ih je mržnja prema Aleksandru Vučiću i SNS. Sada su pokazali do koje mere se i međusobno mrze i ne podnose.



Za nas izbori nisu igračka, i ne igramo se i ne kockamo sa građanima

Za SNS svi izbori su jednako važni i pristupamo im maksimalno ozbiljno. Za nas izbori nisu igračka, i ne igramo se i ne kockamo sa potrebama i željama građana. Građani su nam na prethodnim izborima poslali poruke koje analiziramo, i trudićemo se da ispravimo sve ono na šta su nam ukazali, sve čime nisu zadovoljni u našem radu. SNS je u Novom Sadu na vlasti 10 godina, i sve to vreme pažljivo osluškujemo glas Novosađana, radimo sa njima, rešavamo probleme... Zato su nam Novosađani već tri mandata uzastopno dali najveće poverenje na izborima. Činjenica je da nije lako tako dugo imati apsolutnu većinu, jer to niko pre nas nije imao, ali za nas politika nije lak posao. Pred nama su veliki izazovi, i očekuje nas još mnogo posla do narednih izbora.

Vučić je od građana dobio istorijsko poverenje građana, ne mogu da zamislim SNS bez njega na čelu

Ako realno sagledate sve što je urađeno u Srbiji i za Srbiju u poslednjoj deceniji, vidite koliko je značajno to što je stožer vlasti bila SNS, narodna i državotvorna stranka, koja ni jednog momenta sa tog kursa nije skrenula. I zato je važno što nas je vodio Aleksandar Vučić, jer on je stranku takvom napravio. Kao što je od građana dobio istorijsko poverenje, kao jedini političar koji je dva puta uzastopno ostvario fantastičnu pobedu u prvom krugu izbora, kao što su građani Srbije izabrali da ih Aleksandar Vučić vodi u ovim teškim vremenima, isto tako su članovi Srpske napredne stranke izabrali da ih Aleksandar Vučić vodi dalje. I ne možete nam zamerati na tome, što ne želimo da menjamo našeg vođu. Aleksandar Vučić je i prijatelj, i saborac, i predsednik stranke. Ja lično ne mogu da zamislim da nije na čelu stranke, šta god on sam želeo i mislio o tome. Ne mogu ni da zamislim Srpsku naprednu stranku bez Aleksandra Vučića na čelu. I nikada to neću moći da prihvatim.

