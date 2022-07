VLADIMIR ORLIĆ: Jeremićeva banda šibicara iz bivšeg režima ponovo navija ne za svoju državu i njenog predsednika, nego za krizu

Kad je nedavno Jeremićev zamenik u propalom preduzeću koje nazivaju svojom "strankom", a iz kog im ovih dana pobegoše svi živi, Miroslav Aleksić saopštio kolosalnu glupost da svetsku krizu namirnica izaziva Aleksandar Vučić - delovalo je da se ništa gluplje ne može čuti, istakao je član Predsedništva SNS.

- Danas je Jeremić pokazao da, ipak, čak i od Aleksića gluplje - može. Da se zna ko je tamo šef i zašto - kaže Orlić i dodaje:

- Tri rečenice su Jeremiću bile dovoljne da o sebi kaže sve ono što nije želeo da saznamo. U prvoj je hteo da se naruga Vučićevoj spoljnoj politici tvrdnjom da u sveopštoj svetskoj histeriji - Vučić rizikuje sopstveni život. Pa je još Jeremić "mudro" zaključio da je predsednik Srbije - samo srećom još uvek živ? Hteo to ili ne, tupavi Jeremić je samo otkrio: da sam nema ni snage ni hrabrosti da vodi politiku na način na koji to radi Aleksandar Vučić, da je za njega lični rizik u odbrani srpskih interesa nešto nepojmljivo, pa na sve to još i priznao ono što Srbija odavno vidi - da u neskrivenoj nadi da će Vučić svoju politiku platiti svojom glavom i uz otvoreno razočaranje zašto tako nešto nikako da se dogodi. Otvorenije da prizna kakva je kukavica i koliki je bednik, Jeremić nije mogao - sve da se namerno trudio. Ali to nije sve.

- U drugoj rečenici je Jeremić pokazao i kakva je nepopravljiva neznalica. Pričom o javnom dugu, nesvestan da on u Srbiji danas iznosi tek oko 52%, Jeremić je pokazao da pojma nema da je Srbija po ovom parametru među najboljima u Evropi. Mora da, poput svog nesrećnog Aleksića, Jeremić misli da je to zato što Vučić izaziva inflaciju i nestašice u Belgiji i Nemačkoj? Ili će ipak biti da je, prosto, ovim pokazao da je - običan duduk? - ističe Orlić.

- Za kraj, pokazao je Jeremić i da je obična, neubedljiva i providna lažovčina. Nadmašio je u tome i sopstvenog zamenika, koji je nedostatak svedočanstva o školovanju kompenzovao svedočanstvom iz suda da je banalni lažov. "Obećava" Jeremić minimalac od 50 hiljada dinara, ubeđen da narod ne pamti kako je u vreme lopova, među kojima je u prvom redu stajao baš Jeremić, minimalac bio tek 15ak hiljada dinara. Pa uz to "obećava" i dvostruko veći budžet za poljoprivredu, uveren da su baš svi zaboravili kako je u njegovo vreme taj budžet bio - dvostruko manji nego danas. Koliko u ove besmislene laži iko veruje, najbolje bi bilo da Jeremić pita ljude u svojoj "stranci" - kad bi imao koga. Danas, kad se okrene, može da vidi da iza njega stoji još samo Aleksić, i to zato što nema kud, inače bi glavom bez obzira pobegao i on - kaže Orlić i dodaje:

- Onda, šta zaista očekuju ovakve karikature, koje same u tri rečenice pokazuju kakve su nesposobne kukavice, samoživi i sebični bednici, nepreglednog neznanja, a uz to još patetični i banalni lažovi? Da ne očekuju možda da, baš takvi kakvi jesu, pobede Aleksandra Vučića? Naravno da ne. Znaju oni dobro i sami da prosto nisu u toj kategoriji. Njihovo je tek da se vesele i pevaju ako se gde ogrebu za neki skupštinski mandat, dobiju ulaz u jeftini restoran, i da se međusobno tuku i ujedaju u večnoj borbi za mesto "glavnog u opoziciji". Za bolje od toga - nisu. Zato neka se drže sebi sličnih i do mile volje bave sobom, a o državi i narodu - ima ko da brine. Narodna podrška Aleksandru Vučiću, dvostruko veća nego svim ostalima na gomili i zajedno, jasno govori ko to ume i treba da radi, po mišljenju Srbije.



Autor: