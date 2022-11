'KRMINALCI NE MOGU BITI MASTERMAJND' Miletić o hapšenju Vračaraca: Postoji iza scene jedno političko krilo koje ih je štitilo i osmišljavalo sve to!

Prema pisanju medija vođa „kavčana“ direktno je komunicirao s moćnim funkcionerom, jednim biznismenom i još nekolicinom uticajnih ljudi. Novi dokazi sa Skaj telefona ukazuju da je taj funkcioner planirao atentat na predsednika Vučića.

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije rekao je u emisiji Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić da se još kod Belivuka znalo da se nešto ozbiljnije priprema.

- Još tada je bilo jasno da to naoružanje koje su oni spremali, ta mreža koja je išla, prelivanje iz Crne Gore, jasno je bilo da to nije tek onako neka igra oko droge, ovde se videla namera da se ugrozi institucija države Srbije. Ne pričam namerno predsednik Srbije, jer je to jedna od institucija - rekao je Miletić i dodao:

- Evo vidimo da neka druga grupa je gledala kako da ošteti, da ugrozi naše funkcionisanje, da ubije možda dete predsednika Vučića, kao u Rusiji što su sa Duginom uradili tako što su mu ubili ćerku. Pa onda gledaju da ga izbace iz racionalnog delovanja, ali ovde se gledalo da se država Srbija zaustavi u svojim naporima da očuva svoje nacionalne interese i da obezbedi dalji rast Srbije - zaključuje Miletić.

On je naglasio da je ovde neko hteo da drži kontrolu.

- To je ono što ja hoću da podvučem. Ne mogu ti kriminalci da budu mastermajnd, oni koji su planirali i osmišljavali. Postoji iza scene jedno političko krilo koje je štitilo te kriminalce, koje je osmišljavalo sve to. Oni koji su van naše države Srbije takođe su ih podržavali. Zvicer je isto jednan od kriminalnih eksponenata, ali nije taj koji osmišljava i kreira ceo taj ambijent - zaključuje Miletić.

On je dodao da mi kao država moramo da istrajemo na istraživanju svih tih zločinačkih i izdajničkih namera da se ugrozi nastavak razvoja Srbije.

- Tu nema kraja, nisu ove kriminalne grupe za mene glavne mete, za mene su glavna meta i oni slojevi društva koji su u okviru policije, u okviru političkih struktura, tu ne sme da se stane i mora da se očisti Srbija od takvih ideja kod pojedinaca - rekao je Miletić.

Direktor Borbe Andrija Jorgić izrazio je sumnju da iza ovoga stoji samo jedan funkcioner.

- Čisto sumnjam da je to samo jedan funkcioner, mislim da je to ceo jedan lanac, i ono što su uradili unazad godinama, oni su stvarali ambijent da naprave to što su planirali - kaže Jorgić.

On je rako da treba da se pohvali rad policije.

- Mnogi su juče pričali kako to od jednom 17 članova preko noći. Ništa to nije odjednom, mislim da je taj operativni rad sigurno trajao bar deset meseci, možda i celu godinu da bi se uopšte došlo do kompletne grupe. Juče je bio taj momenat da se ta grupa "digne" - rekao je Jorgić.

On je podsetio na pisanja nekih medija u vezi atentata na predsednika Vučića, da je to sve laž i izmišljotina.

- Sada ne sme da se stane, treba do kraja da se istraži, da jednostavno posle dužeg vremenskog perioda dođemo do imena ko stoji iza toga, ko pritiska to dugme, ko uopšte dolazi na takve ideje - rekao je Jorgić.

Milorad Arlov, predsednik Odbora Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji reako je za Pink da mogo toga ima što još nije istraženo.

- Mnogo toga još ne znamo, i ona stara poslovica kaže da brod nikada ne tone od one vode oko broda, već od one koja uđe u taj brod, tako da mi sami moramo da prepoznamo kako da pomognemo državi Srbiji- rekao je Arlov i dodao da je kriminala oduvek bilo i da će ga biti i da to ne treba da se gura pod tepih.