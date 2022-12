Dodik: Pitanje položaja Srba na KiM nije samo pitanje njih samih, već i nas u RS

Pitanje položaja Srba na Kosovu nije samo pitanje njih samih i Srbije, nego je to pitanje i nas u Republici Srpskoj, izjavio je danas predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"Stalno sam u kontaktu sa predsednikom Vučićem oko ovih pitanja, već duži niz dana unazad i upoznat sam sa tim detaljima, odlučnošću i stavu predsednika i državnog rukovodstva Srbije da očuva i podrži naše ljude", rekao je Dodik za Pink. Prema njegovim rečima, svi koji pokušavaju bilo šta da učine moraju da znaju da je Republika Srpska i njen narod uz predsednika Aleksandra Vučića i uz ljude na KiM. "Ovde Republika Srpska nije zadovoljna statusom i odnosnom stranaca prema onome što jeste naš status i ako neko misli da je završio ovde posao svakako mora da razume da to apsolutno nije tako, da u tom pogledu mi u Republici Srpskoj budno pratimo način i aroganciju kojom stranci pokušavaju da motivišu (premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina) Kurtija i ostale kako bi na nasilan način udarili na opravdane zahteve i na same Srbe na Kosovu", kazao je Dodik. On je istakao da Republika Srpska čeka trenutak da bude svima jasno da se ne može verovati strancima. "Mi ne možemo ovde da prihvatimo njihove intervencije, pogotovo njihovu aroganciju u poslednje vreme koja ide za tim da Republiku Srpsku, bila il ne bila, krive za sve, a time naravno i Srbiju, tako da je apsolutno jasno da Srbija ne može da odustane od nekoliko važnih stvari, a to je pitanje Kosova i Metohije, kao našeg državnog i matičnog pitanja i naravno pitanja odnosa prema Rusiji", dodao je Dodik. Prema njegovim rečima, Srbija ne želi da uruši vekovno prijateljstvo sa Rusima i zato oni ne mogu da razumeju ni predsednika Srbije, ni Srbe u Repubici Srpskoj, ni Srbe u celini. "Vidljivo je da Nemačka pokušava da jednom arogantnom politikom drži lekcije i nama, i Srbiji, Srbima u celni", naglasio je Dodik. On je podsetio na Prvi i Drugi svetski rata i dodao da moramo da se prisetimo svi Hansa Ditriha Genšera, koji je razbio Jugoslaviju tražeći da se naprasno prizna Slovenija i Hrvatska i doprineo uvođenju rata u Bosni i Hercegovini. "Ako je iko kriv za gradjanski rat u Bosni i Hercegovini to je intervencionistička politika tadašnje Nemačke, a sada vidimo da su se posle (bivše nemačke kancelarke Angele) Merkelove vratili na scenu neki koji svoje neznanje o geopolitici, pa čak i istorijskim pitanjima pokušavaju da nama ovde održe lekcije i o samom Kosovu i u Republici Srpskoj držeći da mi samo treba njih da pratimo i ne dobijemo ništa za to", istako je Dodik. Prema njegovim rečima, oni ne shvataju da Srbi kao narod nisu nikada ni želeli da nešto dobiju, a izgube svoju slobodu. "To nikada neće shvatiti zato moramo da budemo zajedno i zato smo mi večeras i svih narednih dana šta god bilo uz predsednika Vučića i rukovodstvo i Srbe na Kosovu i učinićemo sve da im olakšamo njihovu situaciju'', rekao je Dodik.