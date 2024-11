Vučić: Stari savski most nije bezbedan, umesto njega biće izgrađen novi most

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da stari Savski most u Beogradu nije bezbedan jer je samo obložen gvožđem ispod koga se nalazi drvo, a da će umesto njega biti izgrađen lepši, moderniji i potpuno siguran most.

"Ljudi moraju da znaju, to je most koji je samo obložen ovim železom. Ispod, odnosno, sa unutrašnje strane nalazi se drvo. I, kako korodira železo i drvo nije sigurno, to nije beton. Dakle, mi ne smemo da ugrozimo ljude", rekao je Vučić za televiziju Pink.

Predsednik Srbije je rekao da ne razume zašto oni koji organizuju proteste toliko insistiraju na očuvanju tog mosta.

"Računam, sigurno nije ideologija da baš žele da čuvaju nacističke tekovine i ne bih bio toliko zlurad i zlonameran da želim da kažem da je to razlog. Iako su imali trikove da kažu, nisu ga čak i nacisti srušili. Nisu ga nacisti srušili zato što nisu stigli, ali su ga nacisti gradili i za sebe ga pravili. Ne rušimo mi ništa. Mi gradimo nešto mnogo lepše, mi pravimo nešto mnogo lepše", istakao je Vučić.

Vučić je rekao da je potrebna nova saobraćajnica i novi most da bi se Novi Beograd spojio sa centrom grada, koji će biti lepši, moderniji i potpuno siguran, a da će stari Savski most biti saluvan, ali pomeren na neko drugo mesto.

Govoreći o protestima opozicije u Srbiji, Vučić je rekao da je na 72 mesta bio blokiran saobraćaj, a da je na 19 mesta došlo do fizičkog obračuna.

"Ljudi ne mogu da prođu zbog 15 ili 50 njih, neko ne može da ode na slavu, neko kod roditelja. Ako ste vi da ljude zaustavljate, odakle vam to pravo, jeste vi valjda moralniji od svih ostalih pa ste rešili da maltretirate sve druge. Ti problemi se rešavaju na drugačiji način. Zna se kada dolaze izbori, rešite to na izborima", rekao je Vučić.

Vučić je kazao da se "podrazumevalo" da će se nasilje dogoditi i u Narodnoj skupštini.

"Dakle svaki dan smo imali nasilje. I podrazumevalo se da će grupa najekstremnijih doći u Narodnu skupštinu da izazove incidente", rekao je Vučić.

Dodao je da je tokom incidenta u Narodnoj skupštini danas korišćena farba ili vino, kao i da ne zna kako je to uneto u zgradu.

