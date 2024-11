Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, izjavila je danas da nije informisana o tome da li je opozicija podnela zahtev za njeno razrešenje, ali zna za krivičnu prijavu. Predsednica skupštine govorila je i o rumunskom scenariju u Srbiji, reformi Vlade Republike Srbije kao i, kako tvrdi, zloupotrebi tragedije u Novom Sadu.

Predstavnici opozicije najavili su podnošenje krivične prijave i zahteva za razrešenje predsednice Skupštine Ane Brnabić zbog toga što pitanje o razrešenju Vlade nije stavljeno na dnevni red.

"Neće se desiti 'rumunski scenario' u Srbiji"

U gostovanju na televiziji, Ana Brnabić je osudila izjave opozicije koja poziva na, kako kaže, rumunski scenario za smenu Aleksandra Vučića, tvrdeći da ne žele samo njegovu smenu, već i fizičku eliminaciju.

- Mislim da je jedini cilj opozicije smena Aleksandra Vučića milom ili silom. Mi smo došli do toga da predstavnici opozicije pričaju da je jedini spas za Srbiju "rumunski scenario". Vi ne želite da smenite predsednika Srbije na njegovoj funkciji, već želite da izvršite egzekuciju nad njim - kaže Brnabićeva.

- Opozicija ima demokratske mehanizme da smeni predsednika putem savetodavnog referenduma. To je brz, lak i demokratski način da se predsednik svrgne sa vlasti. Umesto toga, oni pozivaju na rumunski scenario - naglašava predsednica Skupštine.

Vanredni izbori umesto najavljene reforme Vlade Srbije?

Na pitanje da li će se i ovoga puta, nakon tragedije na Železničkoj stanici Novi Sad, možda održati vanredni parlamentarni izbori umesto rekonstrukcije vlade, Brnabićeva je odgovorila:

- Za ovu užasu nesreću u Novom Sadu svakako da postoji neko ko je odgovoran u institucijama, ja to ne sporim i to je potpuno očigledno. Ali to je posao za tužilaštvo koje treba da utvrdi odgovornost, a onda i sudstvo to da potvrdi. Političku odgovornost su pokazala čak dva ministra. I ministar Goran Vesić i ministar Tomislav Momirović, kao i žena koja nikakve veze sa tim, jer samo nekoliko meseci ovoga bila vršilac dužnosti generalnog direktora u "Infrastrukturi železnica Srbije" Jelena Tanasković. To je politička odgovornost kakvu nikada pre 2012. godine nismo videli - naglašava Brnabićeva.

Naglašava i da opozicija koristi tragediju u Novom Sadu za jednu vrstu ekstremističkog ponašanja.

Vlast se ne gradi na tragedijama, ističe ona, i dodaje da su "neredi koje viđamo na ulicama jedini način da se opozicija profiliše, budući da nema ni plan, ni program".

- Ovde imate situaciju da opozicija nema nikakav plan i program i i njihov jedini način da se profilišu je: "jao, desila se tragedija i hajde mi sad da jašemo na tome." I to jeste ekstremizam - kaže Brnabić.

Predsednica Skupštine naglašava i da kada su se desile tragedije u kafiću "Laundž" i diskoteci "Kontrast" opozicija jeste tražila političku odgovornost, ali ne na ulicama.

- Opozicija jeste tražila političku odgovornost, ali nije izlazila na ulice, nije maltretirala građane, nisu zatvarali ulice, nisu blokirali rad tužilaštva i sudova, nego su govorili šta je dalje naš program i kako bismo mi to drugačije! - kaže Ana Brnabić.

"Dža-bu" politika opozicije

Ana Brnabić ističe da aktuelnu opoziciju čine isti ljudi koji su bili na vlasti do 2012. godine, poput Dragana Đilasa i Marinike Tepić. Postavlja pitanje "kako građani mogu verovati da oni mogu doneti bilo kakav benefit Srbiji, kada je njihov prethodni mandat rezultirao sa 500.000 radnih mesta manje i kontroverznom reformom pravosuđa koja je preko noći izbacila hiljadu sudija i tužilaca".

- Mi i sada osećamo posledice tog postupka, ali ćemo se oporaviti - kaže Brnabićeva.

Upitana da li postoji strah da se opozicija na ulici, a ne u parlamentu ujedini protiv vlasti, Brnabićeva odgovara:

- Ulica u Srbiji nikada neće pobediti. Opozicija može da pobedi, ali na izborima. Ne mislim da postoji bilo ko u ovoj zemlji ko želi da se to zaista i desi na ulicama. Vidite i same proteste, tu ima sve manje ljudi, jer osećaju da nije okej maltretirati druge. Ako žele da pobede moraju da naprave neki plan, da porazgovaraju sa nekim ljudima na lokalu, u mesnim odborima i da uporno na tome rade. Ovo sada je "dža-bu" politika! Problem je što smo svi taoci toga - kaže ona.

"Haos u Skupštini i na ulicama nema nikakve veze sa Novim Sadom"

Početkom nedelje svedočili smo nemilim scenama u Skupštini kada je trebalo da se raspravlja o budžetu, a onda su se prethodnih dana dešavali neredi na ulicama koji su, prema rečima opozicije, podstaknuti tragedijom u Novom Sadu. Ipak, Brnabić tvrdi da ponašanje opozicije nema nikakve veze sa tragedijom.

- Ovo je zloupotreba te tragedije da se poziva na nasilje i na opstrukcije, a ponajmanje ono što se desilo u Skupštini ima veze sa tim da li se raspravljalo o poverenju vladi ili ne, pošto je to sutradan ponovljeno u Skupštini Grada Beograda i u Skupštini Kraljeva koji ne mogu da glasaju o poverenju vladi. To je stalno izazivanje tenzija - kaže Brnabićeva.

Na konstataciju voditelja da su uočene i pristalice SNS koje se suprotstavljaju protestantima i organizuju kontramitinge, Brnabićeva ističe da to nije nikakav kontramiting, jer ni okupljanje opozicije ne vidi kao neki miting.

- Okupljanje 100 ili 150 ljudi ne vidim kao miting. Vrhunac bizarnost je da imate 20 narodnih poslanika, koji izađu iz parlamenta i blokiraju ulice i tako maltretiraju narod - kaže Brnabić.

Predsednica Skupštine Srbije zaključuje da se priprema nova sednica Skupštine, uključen je rad na raznim odborima i problemima poput nezaposlenosti mladih. Naglašava i važnost Skupštine u evropskim integracijama do 2026. godine i planira da sarađuje i s proevropskim poslaničkim grupama za ubrzanje tih procesa.

Autor: Dubravka Bošković