Kešelj o apsolutnoj dominaciji SNS na izborima u Mionici, Sečnju i Negotinu: Još jednom pobeda je otišla na stranu onih koji Srbiji žele dobro i koji neumorno rade da život građana bude sigurniji, kvalitetniji i bolji!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj prokomentarisao je ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke u Mionici, Sečnju i Negotinu, rekavši da su i ove pobede dokaz da narod prepoznaje ko se bori za Srbiju

- Srpska napredna stranka koja ima svoj plan i program, cilj i zadatak, viziju od koje ne odustaje, a to je samostalna, nezavisna, stabilna, progresivna Srbija, dobila je podršku i poverenje građana za svoj rad i zalaganje. Izbori koji su održani u Negotinu, Mionici i Sečnju potvrdili su da narod veruje u ljude koji se bore za Srbiju i njene interese, koji se bore za bolju budućnost svakog čoveka - napisao je Kešelj na svom instagram profilu i dodao:

- Još jednom pobeda je otišla na stranu onih koji Srbiji žele dobro, na stranu onih koji neumorno rade da život građana bude sigurniji, kvalitetniji i bolji.

