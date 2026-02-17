'NAPALI SU TEMELJE SRPSKE DRŽAVE I SRPSKE CRKVE' Predsednik Vučić za Nacionalni dnevnik o SKANDALOZNOM ponašanju blokadera u Novom Sadu: Znaju da su PORAŽENI, ali ne žele da priznaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Indiju gde je u toku petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji okuplja šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija.

Na samitu učestvuje 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu.

Predsednik Vučić govorio je ekskluzivno za Nacionalni dnevnik na televiziji Pink i rekao da je vojni savez između Prištine, Tirane i Zagreba nastao samo sa jednim ciljem, da se napadne Srbija.

- Važno je analizirati kolike su posledice za ceo svet imale odluke Evrope, Amerike i NATO pakta još 2008. godine kao i 1999. godine. Tada je otvorena Pandorina kutija nepravde i narušavanja suvereniteta malih zemalja. Došli su u situaciju da stradaju od istog mača. Jasno je da je reč o početku rušenja svetskog poretka. Svake godine je sve teže, ali Srbiju nisu uspeli da slome. Mi se držimo svoje pozicije da međunarodno pravo ne može biti srušeno, ma koliko to neke velike sile želele - rekao je Vučić i dodao:

- Danas smo svedoci da, posle 18 godina, oni ne pokušavaju da razgovaraju sa Beogradom - ovi u Prištini - nadaju se da će neka viša sila da uništi Srbiju. Sada imamo priliku da vidimo formiranje jednog novog saveza sa ciljem da se sruši Srbija. Taj vojni savez je formiran da bi nas napali, a ne zarad sopstvene odbrane. Pokušavaju da dočekaju priliku da se krene u sukob između evrope i Rusije i kada do toga dođe, da nabadnu Srbiju sa više strana. Mi ćemo nastaviti našu politiku i jačaćemo sve kapacitete, našu ekonomiju, vojsku i sve obaveštajne resurse - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da je Indija veoma principijalna u stavu da ne prizna lažnu državu Kosovo.

- Indija odlično razume šta to znači i za nju. Ogromne su razlike u svakom smislu, da bi smeli zbog sebe to da dopuste, a uvek su bili čvrsti u očuvanju Međunarodnog prava. Važan je sutrašnji susret sa premijerom Modijem i prekosutra sa predsednicom - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ističe da ubrzani razvoj Srbije dosta zavisi od veštačke inteligencije i da ovu šansu ne smemo da propustimo.

- Ovu revoluciju veštačke inteligencije, dejta centara ne smemo da propustimo. Srećom, krenuli smo na vreme. To su prepoznali Mihajlo i Ana. Imamo najbolju infrastrukturu u Jugoistočnoj Evropi. Mi imamo 80 kompanija koje koriste svo znanje superkompjutera. Za koji mesec, dobijaćemo rezultate magnetne rezonance za 14 minuta. Verujem da možemo do kraja godine ili do marta da dobijemo, sve to ide za Kragujevac, a onda moramo da gradimo još dejta centara. Mi smo danas rangirani kao 39. na svetu, što je daleko iznad naše veličine. Na vreme smo prepoznali stvari, ali moramo da žurimo - rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na sramne scene juče viđene u Novom Sadu kada su blokaderi vređali patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija.

- Upravo je njihovo uzvinjenje nakon toga nešto najodvratnije. Sinoć su ljudi mogli da vide da ni jedan srpski praznki od Vidovdana do danas nisu propustili da napadnu temelje srpske države i srpske crkve. Napadaju sve srpske vrednosti, napadaju našu tradiciju i kulturu, sve ono što baštinimo kao najviše vrednosti našeg društva. Ovo nije napad na Vučića, već napad na našu državu, crkvu, na sve vrednosti i na naše živote. Ne mogu da razumem kako to neki ljudi ne mogu da uvide, ali mislim da su nakon sinoć maske pale. Oni su se izvinili, ali ne zato što su pogrešili, već su se izvinili mitropolitu Joanikiju jer je odpočetka bio sa njima. Znači oni odlučuju ko je podoban, a ko nije. Zamislite da ja mitropolitu ne poljubim ruku iako imam gotovo uvek različito mišljenje od njega. Treba pokazati poštovanje prema svešteničkoj odori. To je izazvalo strašan bes našeg naroda, ako oni to ne vide, stvarno ne znam šta bih rekao - rekao je Vučić i dodao:

- Matica Srpska je juče zakazal jedini legitimni skup, dok su sve drugo bili kriminalni skupovi. znači blokaderi su se protivzakonito skupili sa ciljem da biju sve koji pokušavaju da uđu u Narodno pozorište, pa su se iznenadili kada se okupilo više onih koji su hteli da uđu u pozorište. Molim sve da se stišaju i smire, molim ih da ne ruše srpsku državu. Sebe su srušili, ali ostaje pitanje hoće li se setiti da prekinu da ugrožavaju elementarne vrednosti, da ne napadaju novinare kao Branku Lazić i ostale. Onda kada vide da su ljudi siti svega i da im se neće skloniti, onda beže ne može ih niko stići. Oni znaju da su poraženi, ali ne mogu da priznaju. Pobedio je narod - ljudi koji žele Srbiju napred - rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs