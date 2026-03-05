'Novi Sad pouzdano i podsticajno okruženje za investiranje' Mićin i ambasadorka Švajcarske posetili fabriku čokolade u ovom gradu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i ambasadorka Švajcarske Konfederacije u Srbiji An Lugon-Mulen obišli su fabriku čokolade „Barry Callebaut“ koja se nalazi u Industrijskoj zoni u Novom Sadu.

U razgovoru sa menadžmentom, gradonačelnik Mićin, ambasadorka Lugon-Mulen i saradnici su se saglasili da je dolazak tog velikog švajcarskog proizvođača čokolade u Novi Sad, kao i njegovo uspešno poslovanje proteklih pet godina, jasan signal i drugim švajcarskim kompanijama da je Novi Sad pouzdano i podsticajno okruženje za investiranje.

Istaknuto je da ovaj proizvodni pogon, koji predstavlja značajan centar za snabdevanje tržišta Jugoistočne Evrope, doprinosi zapošljavanju lokalnog stanovništva i dodatno osnažuje poziciju grada u oblasti prehrambene industrije, saopšteno je iz kabineta Mićina.

Prethodno je Mićin ugostio ambasadorku u Gradskoj kući i tom prilikom naglasio da je Novi Sad izrazito multinacionalna sredina i drugi po veličini grad u Srbiji, prepoznat po brojnim evropskim titulama, kao i moderan univerzitetski, IT i turistički centar regiona.

Ambasadorka Lugon-Mulen, koja je u poseti Novom Sadu i lokalnim partnerima, zahvalila se Mićinu na srdačnoj dobrodošlici i predstavila neke od aktuelnih projekata koje Švajcarska podržava u regionu, u oblasti ekonomskog razvoja, podrške malim i srednjim preduzećima, zelene tranzicije i programa „Kultura za demokratiju“.

U razgovoru je ukazano na značaj negovanja 110 godina duge tradicije diplomatskih odnosa između Švajcarske i Srbije, jubileja koji se ove godine obeležava u duhu sve intenzivnije ekonomske i ukupne saradnje dve države.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a sagovornici su izrazili spremnost da se dobri odnosi Grada Novog Sada i Ambasade Švajcarske Konfederacije u Srbiji u narednom periodu dodatno unaprede, kroz realizaciju konkretnih zajedničkih projekata.

Autor: Pink.rs