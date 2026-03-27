Mrdić za Pink: Traži se puna odgovornost za tragediju na Filozofskom fakultetu (VIDEO)

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić, izjavio je za TV Pink da je neophodno da se do kraja rasvetle okolnosti tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i da svi odgovorni budu procesuirani.

- Strašno je da je mlada devojka od 25 godina pronađena u lokvi krvi, što je stradao jedan mlad život. To je strašno - rekao je Mrdić.

On je istakao da prema dostupnim informacijama postoji mogućnost da je do tragedije došlo usled panike.

- Video sam izlaganje Dragana Vučićevića sa najnovijim informacijama da su bili usijani radijatori, da su bila pirotehnička sredstva pored usijanih radijatora i da je izbio neki dim, da se devojka uspaničila i da je u napadu panike. To je jedan od razloga zašto je ona skočila, da nije reč o samoubistvu. Čekam istragu - naveo je on.

Mrdić je otvorio pitanje odgovornosti za prisustvo opasnih sredstava u obrazovnoj ustanovi.

- Šta god da je u pitanju, postavlja se pitanje pod broj jedan šta traže pirotehnička sredstva na Filozofskom fakultetu na petom spratu. Postavlja se pitanje odgovornosti - rekao je Mrdić.

Mrdić je naglasio da mora postojati jasno utvrđen lanac odgovornosti.

- Ko je odgovoran na Filozofskom fakultetu? Dekan, uprava, sekretar fakulteta. Ako je to u nekim studentskim prostorijama, odgovorni su oni koji ih vode. Znači postoji lanac odgovornosti. Tačno se zna - istakao je Mrdić.

Govoreći o ulozi institucija, poručio je da zakon mora da važi jednako za sve.

- Poštovanje zakona mora da postoji i tužilaštvo mora da radi svoj posao. Šta te briga šta priča neki tamo poslanik – ako imaš svoja zakonska ovlašćenja, radi - rekao je Mrdić.

On je upozorio da nepostupanje institucija može dovesti do ozbiljnih posledica.

- Kad tužilaštvo ne odradi svoj posao, to izaziva anarhiju i haos. I onda se u tom stanju haosa dešavaju neželjene situacije - naglasio je Mrdić.

Zaključio je da je ključno da se istraga sprovede do kraja.

- Neka istraga bude završena kvalitetno i do kraja, i ko god je odgovoran da bude uhapšen i procesuiran - rekao je Mrdić.